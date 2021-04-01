«الإمارات» تستأنف خدماتها المباشرة بين ميلانو ونيويورك عبر الأطلسي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت طيران الإمارات، استئناف خدماتها المباشرة بين ميلانو مالبينسا ونيويورك جيه إف كيه، من أول يونيو المقبل، وسوف توفر الخدمة تواصلاً مباشراً بين أوروبا والولايات المتحدة، على مدار العام.

وسوف تشكل خدمة ميلانو- نيويورك، امتداداً لرحلات طيران الإمارات اليومية الحالية إلى ميلانو، التي تعمل بطائرات البوينغ 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 مقاعد في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في السياحية. وبذلك ترتفع خدمة الناقلة من وإلى نيويورك جيه اف كيه، إلى 3 رحلات يومياً، ما يسهل انسياب حركة التجارة والسياحة، مع تزويد العملاء في أنحاء العالم، بمزيد من الخيارات المناسبة والمريحة.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 205»، مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً، وتصل مطار ميلانو MXP 2:20 بعد الظهر، ثم تغادر 4:10 عصراً، وتصل مطار نيويورك جيه إف كيه JFK 7:00 مساءً. أما رحلة العودة «إي كيه 206»، فتقلع من نيويورك 11:20 ليلاً، وتصل ميلانو 12: 12 ظهر اليوم التالي. ثم تغادر ميلانو 14: 5 مساءً، متجهة إلى دبي، حيث ستصلها في الساعة 11:10 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميلانو ونيويورك).

وأكدت طيران الإمارات، التزامها تجاه الولايات المتحدة، من خلال استئناف خدماتها إلى 11 وجهة (بما فيها أورلاندو ونيوارك في يونيو)، وسوف يوفر استئناف الخدمة بين دبي وميلانو ونيويورك، مزيداً من الخيارات للمسافرين المتجهين من أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا عبر دبي أو ميلانو، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة السفر إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة خارج نيويورك، عبر اتفاقية المشاركة بالرمز، بين طيران الإمارات والناقلة الأمريكية «جيت بلو».

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