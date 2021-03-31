810.2 آلاف زائر دولي تستقبلهم دبي في شهرين

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت دبي نحو 810.2 آلاف زائر دولي خلال أول شهرين من العام الحالي، بحسب أحدث إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة».

وجاءت الهند في مقدم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة، خلال يناير وفبراير الماضيين، مستحوذة على 27.3 % من إجمالي الزوار، بما يعادل 221 ألف زائر، تلتها روسيا 56 ألف زائر.

وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 34 ألف زائر، تلتها فرنسا 32 ألف زائر، ثم مصر 28 ألف زائر، وباكستان 25 ألف زائر، وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع، مع 22 ألف زائر، تليها كازاخستان بنحو 20 ألف زائر، فيما حلّت أوكرانيا في المركز التاسع بـ 19 ألف زائر، وإثيوبيا في المركز العاشر بنحو 17 ألف زائر.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت الإحصاءات، أن منطقة جنوب آسيا، استحوذت على 33 % من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما استحوذت منطقتا غرب أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، على 18 % لكل منها، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة 10 %، وبلغت حصة أفريقيا 9 %، ومناطق دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4 % لكل منهم.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال يناير وفبراير الماضيين، نحو 4.81 ملايين ليلة، وفق إحصاءات «دبي للسياحة».

وزاد عدد الغرف الفندقية في الإمارة بنهاية فبراير الماضي 9.3 %، إلى 129 ألفاً و20 غرفة، من مختلف الفئات، ضمن 712 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل إلى 127 ألفاً و824 غرفة، من مختلف الفئات، ضمن 745 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، بنهاية فبراير 2019.

واستحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي عدد الغرف، بـ 44 ألفاً و484 غرفة، ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة 4 نجوم بنسبة 27 %، ومسجلة 35 ألفاً و309 غرف فندقية، ضمن 162 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى 3 نجوم، على نحو 18 %، بسعة بلغت 23 ألفاً و317 غرفة فندقية، ضمن 230 منشأة فندقية.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى، على 11 % من إجمالي عدد الغرف، بنحو 13 ألفاً و959 غرفة، ضمن 111 منشأة، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9 %، بنحو 11 ألفاً و951 غرفة، ضمن 74 منشأة.

معدلات الإشغال

وارتفع متوسط معدل الإشغال بجميع المنشآت الفندقية في فبراير إلى 65 %، وسجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بـ 84 %، مقابل 75 % للشقق الفخمة والفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم). وحققت الفنادق 4 نجوم، 5 نجوم، معدلات بلغت 65 و54 % على الترتيب.

وارتفعت فترة إقامة النزلاء في فبراير الماضي بنسبة 47.2 %، إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الشهر نفسه من 2020. وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة 390 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة، نحو 254 درهماً.

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