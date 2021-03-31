إرمانو زانيني نائباً لرئيس «مجموعة جميرا» الإقليمي ومديراً لفندق برج العرب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة جميرا»، شركة الضيافة العالمية الفاخرة، عن تعيين إرمانو زانيني بمنصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «برج العرب جميرا»، الذي يعد الصرح الأبرز بين فنادق المجموعة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مزاولة زانيني مهامه كنائب للرئيس الإقليمي للمجموعة في إيطاليا وإسبانيا والإشراف على كافة الجوانب التشغيلية والارتقاء بالخدمات الاستثنائية التي تشتهر بها «مجموعة جميرا» على مستوى العالم.

انضم زانيني إلى فريق «مجموعة جميرا» في عام 2019، عند إضافة فندق «كابري بالاس جميرا» الشهير في إيطاليا إلى قائمة المنشآت العالمية التي تديرها المجموعة. ويعد الفندق واحداً من أبرز المنتجعات المتوسطية في منطقة أناكابري الساحرة، حيث كان يشغل منصب المدير العام فيه منذ عام 2002. ويتميز إرمانو زانيني الذي ينحدر من مدينة نابولي الإيطالية بشغف قوي تجاه تجارب الطهي، حيث ساهم في إطلاق عدة مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان مثل مطعم ونادي إيل ريشيو (Il Riccio) الشاطئي ومطعم «لو أوليفو» L'Olivo الحائز على نجمتي ميشلان، اللذين يحتضنهما فندق «كابري بالاس جميرا». وإلى جانب ذلك، يعد زانيني من الذواقة للفن والتصوير الفوتوغرافي، فأثناء فترة عمله في «كابري بالاس جميرا»، قام زانيني بإثراء تشكيلة التراكيب والأعمال الفنية المعاصرة في الفندق لتوفير أجواء استثنائية يتمتع بها الضيوف والزوار.

وفي إطار مهامه كنائب للرئيس الإقليمي للمجموعة في إيطاليا وإسبانيا، ساهم زانيني بدور محوري بإعادة الافتتاح الموسمي لـ«فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» في مايوركا، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وقام زانيني بتعيين جيانلوكا بريوري في منصب المدير العام للوجهة الفاخرة التي تتميز بموقعها المرتفع وإطلالاتها البانورامية الساحرة على الجبال والبحر. وبفضل العلاجات الحائزة على الجوائز التي يقدمها المنتجع، حظى «تاليس سبا» التابع لـ«فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» بشهرة واسعة بصفته وجهة مثالية للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية.

وبهذه المناسبة، قال فيرغوس ستيوارت، مدير العمليات بالإنابة في «مجموعة جميرا»: «نرحّب بتعيين إرمانو زانيني بمنصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق برج العرب جميرا، ونحن على ثقة بقدرته على توفير أرقى مستويات الضيافة الفاخرة في هذا الصرح العالمي الشهير بالتعاون مع فريقه المتمرس، إضافة إلى مواصلة مهامه الإقليمية في إسبانيا وإيطاليا».

وأضاف: «بفضل خبرته الواسعة في قطاع الضيافة وشغفه في عالم تجارب الطعام المتميزة، سيسهم زانيني بدور محوري في إثراء تجارب ضيوف برج العرب جميرا. ونتطلع قدماً لخوض هذه الرحلة المشوقة برفقته».

وتعليقاً على تعيينه في المنصب الجديد، قال إرمانو زانيني: «من وجهة نظر المسافرين الحريصين على التمتع بأعلى درجات الرفاهية، يتمحور مفهوم الضيافة الفاخرة حول عيش التجارب الغنية التي تترك تأثيراً دائماً في حياة الإنسان ويكتسب منها الدروس لإثراء ذاته، وهذا بالتحديد ما يقدمه فندق برج العرب جميرا منذ اللحظة الأولى. ومن هذا المنطلق، يسعدني الانضمام إلى فريق برج العرب جميرا لنخوض معاً هذه الرحلة المذهلة».

استهل إرمانو زانيني مسيرته المهنية في قطاع الضيافة في عام 1993 بالعمل لدى فنادق ومنتجعات «فور سيزونز»، حيث شغل عدة مناصب مهمة ومنها مدير المأكولات والمشروبات في فندق فور سيزونز ميلان في عام 2002. إلى جانب منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «مايثا هوتيل أنثولوجي» Mytha Hotel Anthology بين عامي 2015 و2017، والتي كانت مسؤولة عن تشغيل فندق كابري بالاس حينها. وشملت إدارة زانيني مجموعة منشآت الشركة التي تضم 7 فنادق متميزة في إيطاليا وتركيا وكرواتيا وإسبانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز