منتجعات الجزر تقود مرحلة تعافي وانتعاش السفر الترفيهي العالمي

المصدر: دبي- البيان

تقود منتجعات الجزر حول العالم مرحلة الانتعاش في مجال السفر الترفيهي، وذلك وفقًا لبحث تم إجراؤه قبل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، الذي سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقام النسخة الافتراضية منه في الأسبوع التالي في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 26 مايو 2021.

تعتمد العديد من اقتصادات الجزر على قطاع السياحة بشكل رئيسي ولا يتجلى هذا في أي مكان أكثر من جزر المالديف بالمحيط الهندي والتي تشكل عائدات السياحة (28% من الناتج المحلي الإجمالي) وسيشيل (أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكلاهما من المتوقع ارتفاع طلب السفر إليهما خلال عطلة عيد الفصح، حيث أضافت طيران الإمارات أربع رحلات إضافية إلى كلتا الوجهتين ليصبح جدولها الأسبوعي 28 رحلة بالتزامن مع وجود كلتا الجزيرتين على بعد أقل من أربع ساعات ونصف فقط من دبي، وتعتبر دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة. وقد حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، لالتزامها ببروتوكولات السلامة والصحة العامة، واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة «كوفيد-19».

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2021 هي دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كشريك وجهة ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.

وفي الوقت نفسه، تطلق طيران سيشل رحلة أسبوعية إلى دبي لمواكبة الطلب المتزايد إلى الإمارة، بالإضافة إلى رحلتين إضافيتين في الأسبوع تضيفهما طيران الإمارات إلى جدولها الحالي ليرتفع عدد الرحلات إلى خمس رحلات أسبوعية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تحدد كلتا الجزيرتين كل الميزات التي يضرب بها المثل للسياح والتي يبحث عنها الجميع حالياً».

وأضافت كورتيس قائلة: «على الرغم من أن الطلب قد يكون مكبوتًا للسفر إلى الجزر، إلا أن السياح سيظلون يريدون القيام برحلات جوية مباشرة إلى تلك الجزر، نظراً لسهولة الوصول إليها وقيود السفر المخففة وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19 ووجود معدلات تطعيم جيدة ووجود منتجعات مفتوحة وفي بعض الحالات منعزلة مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة.

تتوقع جزر المالديف أن يتم تطعيم سكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة بحلول شهر أغسطس القادم وبوجود أقل من 100 ألف مواطن، كما تأمل سيشيل في الحصول على تطعيم بنسبة 100٪ في غضون الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وعلى الرغم من أن كلا البلدين لديهما قائمة بالدول المعتمدة، فإن سيشيل وجزر المالديف يطلبان فقط من الزوار والسياح تقديم اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 (بي سي آر) نتيجته سلبية على أن يتم إجراؤه قبل 72 أو 96 ساعة على التوالي قبل الوصول إليهما دون الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الحجر الصحي.

وأردفت كورتيس قائلة:»بعد إجراء فحص قياسي لدرجة الحرارة عند الوصول إلى الفندق، يمكن للزوار والسياح في جزر المالديف التجول بحرية ولا يحتاجون إلا إلى ارتداء الكمامة فقط في الأماكن المغلقة مع فرض تطبيق نفس القيود المماثلة في سيشيل«.

وتعد كل من: سريلانكا وقبرص والجزر اليونانية من الجزر ذات الإمكانات الكبيرة لسوق الشرق الأوسط للخارج، حيث تقوم كل من: طيران الإمارات وطيران الاتحاد بسبع رحلات أسبوعيًا إلى كولومبو ويحتاج الزوار إلى إجراء اختبار» بي سي آر«نتيجته سلبية قبل 96 ساعة من الوصول، ثم إجراء اختبارين آخرين في غضون الأيام السبعة التي تليها، إذ تهدف الحكومة السريلانكية إلى تطعيم سكان الدولة بأكملها التي يزيد عددهم عن 21 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري 2021، ويبلغ هذا الرقم حاليًا حوالي 500 ألف شخص.

وفي هذا الإطار علقت كورتيس قائلة:» تعد قبرص حالة أخرى مثيرة للاهتمام في الوقت الحالي بالتزامن مع انطلاق ثلاث رحلات أسبوعية من دبي إلى قبرص، وستستقبل قبرص ابتداءً من شهر أبريل السياح الإسرائيليين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح«.

هذا وتهدف السلطات اليونانية إلى تطعيم الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 10.35 ملايين نسمة بحلول هذا الصيف، إذ تم تطعيم أكثر من 725 ألفًا حتى الآن، وذلك سعياً منها في المساهمة في إنعاش قطاع السياحة، إذ ترتبط اليونان مع دبي بخمس رحلات أسبوعية بين دبي وأثينا.

ومن بين الشركات العارضة من مناطق الجزر المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2021 شركة جزر المالديف للتسويق والعلاقات العامة والمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة ووزارة السياحة القبرصية وهيئة موريشيوس للترويج السياحي ووزارة السياحة الفلبينية ومجلس الترويج السياحي الماليزي وأخرى غيرها.

في عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار»بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة)، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم على مسرح ترافيل فورورد، حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر.

هذا وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12.000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.

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