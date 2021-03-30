اتيكا القابضة من دبي تفتتح أول فنادقها في طشقند مايو المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلن ميشيل نوبليه، الرئيس التنفيذي لشركة اتيكا القابضة وخبير الضيافة الفرنسي الشهير من دبي، عن أول فندق للمجموعة «أجنحة فندق اتيكا» في طشقند (تم افتتاحه في مايو 2021) خلال عرض تقديمي خاص حول تعافي قطاع الضيافة في أوزبكستان. بعد COVID-19 في منتدى الأعمال الفندقية. تمتد خبرة ميشيل الواسعة عبر خمس قارات بما في ذلك أوروبا مع بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم مثل فنادق ومنتجعات لو ميريديان حيث قضى ثلاثة عقود مجيدة كعضو مؤسس ومدير إداري إقليمي.

افتتحت القمة التي نظمتها جمعية الفنادق الأوزبكية في طشقند بكلمة رئيسية ألقاها معالي عزيز عبد الحكيموف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان ورئيس اللجنة الحكومية للتنمية السياحية. وألقت كلمة في المؤتمر الذي حضره كبار خبراء السياحة وأصحاب الفنادق من الدولة، أليساندرا بريانت، مديرة الإدارة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية.

وقال ميشيل في كلمته في المنتدى إن «السياحة معروفة بقدرتها على تجاوز الأزمات والركود وأوزبكستان بلد مليء بالإمكانيات والفرص الفريدة. تمثل القيادة الديناميكية لعزيز عبد الحكيموف مصدر إلهام كبير لنا جميعًا لتوليد أفكار وحلول جديدة لتحدياتنا المشتركة. نحن فخورون بالإعلان عن أول فندق لدينا أجنحة فندقية اتيكا من المقرر افتتاحه في مايو 2021 في قلب طشقند (ياكاساراي). بالنسبة لـ فنادق اتيكا سي أر أس، وقعنا اتفاقية استراتيجية مع صبري جي أم بي أتش لحلول الضيافة، المزود الرائد لتقنيات السفر في العالم، لدعم توزيعنا العالمي مع حجوزات سينكس المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا للتو بافتتاح فندق اتيكا أكاديمي هب بالتعاون مع ( أهلي ) المعهد الأمريكي للفندق والسكن التعليمي لتوفير برامج تدريب فندقية على مستوى عالمي في أوزبكستان. نحن الأول والوحيد الذي يقدم هذه الدورات المرموقة من قبل أهلي في الجمهورية».

وأكد ميشيل، «من خلال التعاون الوطني القوي، يمكن لأوزبكستان مضاعفة عائدات السوق المحلية مع خلق فرص جديدة في جميع أنحاء البلاد. للتغلب على التحديات التي يفرضها الوباء، تعد دبي مثالًا تعليميًا رائعًا. لقد قامت الإمارة بعمل رائع في تطوير السياحة المحلية التي قفزت ما يقرب من 107 % في عام 2020 وتستمر في النمو مع الحفاظ على بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة. لقد أدرك الأشخاص الذين يذهبون إلى الإقامة الفوائد العظيمة للسفر محليًا عندما يتعلق الأمر بتوفير تكاليف النقل مما يترك ميزانية أكبر للإنفاق على الأشياء الأكثر أهمية: الفندق وتناول الطعام والتسوق».

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