كلية دبي للسياحة تنظّم التحدّي الأول لطلبة الثانوية العامة

المصدر: دبي- البيان

نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، التحدّي الأول لطلبة الثانوية العامة، والذي ركّز في هذه الدورة على مدى معرفة الطلاب بإمارة دبي ومقوماتها السياحية ومعالمها الشهيرة.

ويستوحي هذا التحدي فكرته من إحدى المنافسات للجامعات في المملكة المتحدة، والتي تعتمد على مجموعة من الأسئلة السريعة حول بعض المعلومات العامة، حيث نظمت كلية دبي للسياحة المرحلة النهائية من التحدي بشكل افتراضي وضمت مجموعة من طلاب المدرسة الفليبينية ومدرسة شيفيلد الخاصة. حيث فاز بالتحدي طلاب المدرسة الفليبينية، الذين حصلوا على جوائز تشجيعية عبارة عن تذاكر دخول مجانية لمدينة «أكوافينتشر» المائية في فندق أتلاتنس، بالإضافة إلى «سكي دبي» في مول الإمارات.

وتهدف كلية دبي للسياحة إلى إعداد جيل جديد من قادة السياحة والضيافة ورواد الأعمال في واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، موفرة بذلك دورات بدوام كامل في السياحة وتجارة التجزئة والفعاليات والضيافة وفنون الطهي.

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