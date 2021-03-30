الاتحاد للطيران تطلق فيديو جديد عن السلامة يُظهر متحف اللوفر أبوظبي الأيقوني

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيديو جديد يتعلّق بالسلامة، صّور في متحف اللوفر أبوظبي لتعطي المسافرين من حول العالم نظرة عن معالم العاصمة المذهلة.

في هذه المناسبة، علّق تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف، العلامة التجارية والتسويق، بالقول: "احتجنا إلى تجديد فيديو السلامة الخاص بنا ليضم متطلبات السلامة الجديدة المفروضة جراء تفشي جائحة كوفيد-19. ولا يقتصر هذا الفيديو على كونه رسالة تتيح معلومات السلامة للضيوف، بل يعكس أيضًا علامتنا التجارية وهويتنا مع التركيز على أجمل ما تحتضنه إمارتنا الحبيبة، أبوظبي".

تم تصوير الفيديو في متحف اللوفر أبوظبي حيث تعرض من خلاله إحدى مضيفات الاتحاد للطيران تعليمات السلامة على الطائرة وكان الضيوف ممثلون من موظفي الاتحاد.

وجرى أيضًا التعاون مع فنانين إماراتيين مختصين في الدبلجة لتسجيل الصوت باللغتين الإنجليزية والعربية.

ولضمان تجربة ضيوف متكاملة، تم اختيار موسيقى الفيديو من مجموعة الموسيقى الجديدة الخاصة بالاتحاد للطيران والمستخدمة من قبل الشركة عند نقاط مختلفة من رحلة الضيف، استوحيت من روح أبوظبي وتضم مزيجًا من الآلات والتوزيعات الإماراتية والدولية، يعزفها موسيقيون من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وسيتم عرض فيديو الاتحاد الجديد تدريجياً ليظهر أولاً على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر في أبريل 2021.

وتطبيقاً لمعايير الصحة والسلامة، تم تصوير الفيديو مع مراعاة قوانين السلامة الصارمة الخاصة المطبقة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، بما في ذلك إظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف تم إجراؤه لكافة المشاركين والعاملين على الفيديو.

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