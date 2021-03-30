طيران الإمارات تتوسع في الولايات المتحدة باستئناف الرحلات إلى أورلاندو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها إلى أورلاندو اعتباراً من 2 يونيو 2021 وبمعدل 4 رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطط الناقلة لتوسيع شبكة خطوطها في الولايات المتحدة، وتزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بمزيد من خيارات السفر إلى تلك الدولة عبر دبي.

ومع إضافة أورلاندو، فإن طيران الإمارات ستوفر أكثر من 60 رحلة أسبوعياً من وإلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، بما فيها بوسطن ونيويورك جيه اف كيه ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وسياتل ودالاس وهيوستن وسان فرانسيسكو ونيوارك (في يونيو)، ما يؤكد مجدداً التزام الناقلة القوي نحو تلك السوق المتنامية وتوفير رحلات ربط مريحة عبر دبي للمسافرين من وإلى الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً مواصلة سفرهم بسهولة وسلاسة إلى مدن أمريكية أخرى من خلال اتفاقيات الرمز المشترك مع "جيت بلو" و"ألاسكا إيرلاينز".

وسوف تعمل خدمة أورلاندو بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات الإمارات البوينغ 777-200LR بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و264 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

واعتباراً من 2 يونيو 2021، ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 219" مطار دبي الدولي في الساعة 8:55 صباحاً، وتصل إلى أورلاندو في الساعة 4:30 عصراً.

أما رحلة العودة "ئي كيه 220"، فتقلع من أورلاندو في الساعة 9:00 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 7:10 مساء اليوم التالي. (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأورلاندو).

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بأمان عبر شبكتها العالمية. كما تحافظ دبي على مكانتها كواحدة من أشهر وجهات العطلات والتوقف في العالم، حيث توفر لزوارها الشواطئ المشمسة النظيفة ومرافق الضيافة والترفيه الراقية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

المرونة والضمان

توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر في أو حتى 30 سبتمبر 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء. التفاصيل هنا.

سافروا بثقة

يمكن للعملاء السفر بثقة وراحة بال مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية "كوفيد-19". وتقدم طيران الإمارات هذه التغطية السخية من دون أي تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتباراً من 1 ديسمبر 2020. ويتضمن العرض بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ"كوفيد-19"، مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر وتغطية الرياضات الشتوية وفقدان المتعلقات الشخصية واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا. معلومات حول الإجراءات والخدمات على كل رحلة، متوفرة على الموقع www.emirates.com/yoursafety.

اختبار PCR "كوفيد-19"

يمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR"كوفيد19" قبل مغادرتهم دبي، الاستفادة من الأسعار الخاصة في العيادات في جميع أنحاء دبي بمجرد تقديم تذكرتهم أو بطاقة الصعود إلى الطائرة. يتوفر أيضاً إمكانية إجراء الاختبارات في المنزل أو المكتب، والحصول على النتائج في غضون 48 ساعة. مزيد من المعلومات على www.emirates.com/flytoDubai.

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