«الاتحاد» تحول خامس طائرة ركاب إلى الشحن

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تعتزم «الاتحاد للطيران»، تحويل خامس طائرة ضمن أسطولها من طائرات الركاب من طراز «بوينغ 777- 300 إي آر»، إلى طائرة شحن بصفة مؤقتة، وذلك تجاوباً من جانب الناقلة، مع الارتفاع المتواصل في الطلب على رحلات الشحن. وذكرت الناقلة أنها تشهد بالفعل ارتفاعاً في الطلب على رحلات الشحن.

يذكر أن أسطول «الاتحاد للطيران» من طائرات «بوينغ 777»، يتكون من 19 طائرة. ورفع تفشي الجائحة، منذ مطلع العام الماضي الطلب على الرحلات الجوية المخصصة للشحن فقط، بينما أضعف الطلب على رحلات المسافرين

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