فلاي دبي إلى العاصمة الألبانية تيرانا

المصدر: دبي - البيان

حطّت أولى رحلات فلاي دبي في العاصمة الألبانية تيرانا إيذانا ببدء خدماتها المباشرة من دبي

وغادرت الطائرة مطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 09:44 ووصلت مطار تيرانا الدولي (TIA) في الساعة 13:46 بالتوقيت المحلي. وقد تم الترحيب بالطائرة لدى وصولها برشاش المياه الاحتفالية وممثلين عن المطار ومسؤولين.

سوف تخدم فلاي دبي الوجهة برحلتين أسبوعياً، يومي الخميس والأحد. مع بدء الخدمة الجديدة ، تصبح فلاي دبي أول شركة طيران توفررحلات مباشرة من الإمارات العربية المتحدة إلى ألبانيا.

وتعليقًا على بدء الرحلات ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران في الإمارات تسيير رحلات مباشرة بين دبي وتيرانا. نأمل أن تدعم هذه الخطوط الجوية المباشرة التجارة والسياحة بين البلدين في المستقبل مع بدء تخفيف قيود السفر. نحن نتطلع إلى تزايد الطلب وزيادة وتيرة رحلاتنا الى هذة الوجهة".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار تيرانا الدولي السيد فولكر وندفير: "لقد عملنا بشكل مكثف لاطلاق هذه الخدمة ويسعدنا ربط دولتين تتمتعان بإمكانيات كبيرة للنمو في قطاعي الاقتصاد والسياحة. أتمنى هنا بداية رائعة لفلاي دبي والكثير من النجاح لجميع الأطراف التي شاركت في إكمال هذا الانجاز الكبير".

ستكون الرحلات على هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي باعتباره مركزا عالميا للطيران إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ IATA ( IATA Travel Centre) طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

الأسعار وجدول الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار تيرانا الدولي (TIA) أيام الخميس والأحد من اعتبارًا من 28 مارس.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مطار دبي الدولي إلى مطار تيرانا من 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2000 درهم .وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من تيرانا إلى دبي من 1800 يورو فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 420 يورو.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

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