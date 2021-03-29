بالفيديو.. جسر زجاجي ملتوي في الصين يحير رواد مواقع التواصل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعتبر جسر "روي" الزجاجي المعلق أو الجسر الملتوي، تحفة معمارية تزين مدينة تاي زهو الصينية في مقاطعة جيجيانغ.

وأشار موقع "ترافيللير" أنه مع انتشار صور للجسر العام الماضي على مواقع التواصل، تزامناً مع افتتاحه اعتقد الكثيرون بأنها مزيفة مما دفع موقع "سنوبس" للتحقيق والتأكد.

وساد الاعتقاد مع الإعلان عن تصميم الجسر عام 2017 بأنه مشروع مستحيل، إلا أنه بات يستقطب آلاف السياح.

استوحي تصميم الجسر من صولجان اليشم الذي يرمز للسلطة والثروة في الثقافة الصينية، ويتألف الهيكل الذي يرتفع 140 متراً من ثلاثة جسور ومنصة مصنوعة جزئياً من الزجاج. ويمنح الجسر، عبر هيكله المتموج الملتف، إحساًساً حقيقياً بالمغامرة. ويتكامل الشكل الصلب واللين بالتمام مع المناظر المحيطة فيتراءى للناظر إليه كصولجان في السماء وكقطعة حرير منسدل. وتبدو اللوحة أشبه بشاشة وحين تشاهده من بعيد يخيل إليك أن الجبال في حركة تامة تحمل كل معاني الجمال والسعادة.

وأشار الموقع بأنه ومن الواضح أن السياح في الصين لا يكتفون من الجسور الزجاجية بالرغم من الصور الكثيرة ومقاطع الفيديو التي تظهر البعض وقد تشبث بالجوانب أو جرّ نفسه وقد سيطر عليه الرعب تماماً.

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