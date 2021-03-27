«فلاي إيجيبت» تدشن رحلاتها إلى مطار رأس الخيمة 2 مايو المقبل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلنت شركة «فلاي إيجيبت» عن تسيير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار رأس الخيمة الدولي في 2 مايو المقبل، من مطار القاهرة الدولي ومطار سوهاج بجمهورية مصر العربية، بمعدل 4 رحلات أسبوعية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية مع الطيران المدني في رأس الخيمة، فبراير الماضي، كأولى الرحلات المنتظمة للشركة إلى دولة الإمارات، ووقع الاتفاقية أحمد الحلو الرئيس التنفيذي، وكريم باقي رئيس القطاع التجاري لفلاي إيجيبت.

وأوضح يوسف علي، مدير مبيعات شركة فلاي إيجيبت، لـ«البيان الاقتصادي»، أن الشركة تستهدف الدخول رسمياً إلى دولة الإمارات عبر مطار رأس الخيمة الدولي، ضمن خطط التوسع التي تضم 50 رحلة إلى أوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط بالانطلاق من مطارات القاهرة وبرج العرب وسوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل افتتاح مركز رئيسي للشركة في مطار رأس الخيمة، كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة مشرقة في رحلاتنا إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها «فلاي إيجيبت» لتوسيع عمليات شبكة رحلاتها، بما يجعل من تجربة السفر أكثر ملاءمة وراحة للعملاء في رأس الخيمة والمناطق الشمالية في دولة الإمارات.

وأضاف: نتوقع الاستحواذ على 50% من سوق المسافرين في رأس الخيمة والمناطق الشمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت الشركة خططاً جديدة لإضافة مطار شرم الشيخ إلى وجهات رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجية تنشيط السياحة بين جمهورية مصر العربية ومدينة رأس الخيمة، حيث تشتهر المدينتان بالوجهات السياحية والشواطئ الرملية الساحرة والجبال الشاهقة.

وأوضح علي: "تأسست «فلاي إيجيبت» عام 2014 ثم اعتمدت كمشغل طيران منتظم في فبراير 2015، ويشمل أسطول طائراتنا 7 طائرات من طراز بوينج 737، بالإضافة لتشغيل قطاع الشحن الجوي بداية من شهر فبراير 2021 بعد الحصول على رخصة الشحن، حيث وضعت الشركة تخصيص طائرة لقطاع الشحن نتيجة لحجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ووجهات الشركة".

وأشار إلى أن الشركة وضعت خططاً لزيادة أسطول طائراتها بتسلُّم 4 طائرات جديدة من طراز بوينج خلال العام المقبل 2022، في ظل المؤشرات الإيجابية للتعافي من جائحة كورونا، وعودة تشغيل الرحلات الجوية تزامناً مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة سابقاً، وازدياد ثقة الناس بإمكانية السفر مرة أخرى، لافتاً إلى أن الشركة كانت قائمة على السياحة لشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم من الوجهات الأوروبية.

وأكد علي أن رأس الخيمة تمثل البداية لخطط التوسع في دولة الإمارات، وذلك ضمن مراحل مستقبلية والحصول على الموافقات التشغيلية، معززة بذلك شبكة الرحلات المنتظمة والتي تضم دولة الكويت والأردن والمملكة العربية السعودية، وذلك مع بداية عودة النشاط الطبيعي لحركة الطيران.

وأشار إلى أن الشركة نجحت خلال جائحة كورونا بتطبيق سياسة عدم الاستغناء عن موظفي الشركة الذين يمثلون أساس نجاحها، إلى جانب تشغيل رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في دول الخليج العربي من خلال 350 رحلة جوية استحوذ مطار الشارقة على 80% من تلك الرحلات إلى مطار سوهاج.

وأضاف: "تشمل تذاكر الرحلات أسعاراً تنافسية شاملة كافة الخدمات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع الإماراتي، والوجبات والوزن، إضافة إلى إمكانية شراء الأوزان الإضافية".

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