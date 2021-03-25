منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات افتراضي الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تُنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الثانية من منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات الأحد المقبل 28 مارس. ويجمع المؤتمر الذي أقيمت نسخته الأولى عام 2019 خبراء ورواد من قطاع السياحة لتبادل المعلومات والأفكار حول أحدث التطورات والاتجاهات وتأثيرها على قطاع السياحة والسفر، من أجل منح رواد القطاع والباحثين والمحللين الفرصة للتعاون مع أصحاب المصلحة لوضع الخطط والمبادرات المستقبلية.

وتهدف نسخة العام 2021 الافتراضية إلى تزويد الخبراء ورواد القطاع السياحي بالمعلومات المحدثة والأدوات اللازمة التي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع.

وذلك من خلال 8 جلسات حوارية رئيسية، بمشاركة حوالي 20 من خبراء ورواد القطاع الذين سيتناولون انعكاسات جائحة (كوفيد19) على قطاع السياحة، من أجل التوصل إلى تحديد الخطط والمبادرات المستقبلية للتعافي والنمو. كما يتيح المنتدى الفرصة لجميع المشاركين فرصة التواصل وتبادل المعرفة والتعرف إلى مئات الخبراء والمختصين في قطاع السياحة في أبوظبي.

وقالت نوال راشد الحساني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تأسس منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات ليكون بمثابة منصة فريدة من نوعها، تستخدم قاعدة بيانات بالإضافة إلى أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تحفيز سلسلة من المناقشات المهمة حول مستقبل قطاع السياحة.

وينتهج المنتدى مفهومًا فريدًا أساسه تسخير العلم والتحليل من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة والبناء عليها لوضع استراتيجيات ومبادرات موثوقة للمستقبل. كما يمنح المنتدى الفرصة لرواد قطاع السياحة في أبوظبي والعاملين فيه للاجتماع والتعاون فيما بينهم لما فيه مصلحة مستقبل القطاع في الإمارة.

ونجحت النسخة الافتتاحية للمنتدى التي أقيمت في ديسمبر 2019 في تقديم بيانات وأفكار مبتكرة انعكست على مؤشرات نمو قطاع السياحة وأسهمت في التخفيف من المخاطر المحتملة. وتهدف نسخة 2021، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة أبرز خبراء ورواد القطاع السياحي .

بالإضافة إلى مجموعة من العلامات الرائدة مثل ويجو وشركة اكسبيديا ومجموعة أدنيك وجوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجال تحليل البيانات في قطاع السياحة وإيجاد الفرص والحلول المبتكرة لتنمية القطاع والاستفادة من التوجهات الجديدة فور ظهورها.

وأضافت نوال الحساني: في الفترات المتقلبة تبرز أهمية التعاون فيما بيننا لمواجهة تحديات الحاضر والتخطيط معًا للمستقبل، حيث يمكننا الحوار البنّاء من وضع استراتيجيات وحلول للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهنا والتمهيد لمستقبل أكثر إشراقًا للقطاع. منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات يشكل منصة مفتوحة لاستضافة هذه الحوارات، ولذلك فإننا نتطلع للاجتماع مع زملائنا والتعاون فيما بيننا.

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