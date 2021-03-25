«سياحة أبوظبي» تطلق حملة «أهلاً بالربيع»

المصدر: أبوظبي- البيان

سعياً إلى دعم وتنشيط القطاع السياحي في الإمارة، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، حملتها الجديدة بعنوان «أهلاً بالربيع»، والتي تقدم من خلالها عروضاً حصرية على الأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي، والزائر في الفنادق والمطاعم والمقاهي المشاركة، خلال الفترة الممتدة من 25 مارس، ولغاية 10 أبريل.

تتضمن الحملة عروض الإقامة في 50 فندقاً موزعة في جميع أنحاء العاصمة، ومن خلالها يمكن لجميع أفراد المجتمع المحلي والزائر الاستفادة من نصف باقات الإقامة، أي الحصول على وجبة الإفطار واختيار إما وجبة الغداء وإما العشاء، لمدة لا تقل عن ليلتين في أي من الفنادق المشاركة، مع حجز الغرفة الثانية بنصف السعر، وإمكانية اصطحاب الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالمجان.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تعد حملة «أهلاً بالربيع» ثمرة الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة المحلي، لدعم المساعي المتواصلة للدائرة، من أجل الارتقاء المستمر بالتجارب السياحية داخل العاصمة. وتمثل الحملة الجديدة دعوة مفتوحة توجهها الدائرة إلى المجتمع بالدولة على نطاق أوسع، للاستمتاع بتجارب استثنائية، واستكشاف التنوع الذي تمتاز به أبوظبي، والتعرف إلى سماتها الأصيلة بطريقة شاملة».

وستقام الحملة بالتزامن مع مبادرة شهادة الأمان Go Safe الرائدة، التي أطلقتها الدائرة، وتم حتى الآن اعتماد أكثر من 95% من فنادق الإمارة، ويضمن البرنامج التزام المؤسسات الفندقية بإرشادات النظافة والسلامة الصارمة، لتوفير أعلى قدر من الطمأنينة للمقيمين والزوار.

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