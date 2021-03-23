مجموعة حياة للفنادق تفتتح فندقها رقم 1000 عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق اليوم الافتتاح الرسمي لفندق أليلا نابا فالي في سانت هيلينا، كاليفورنيا وهو الفندق رقم 1000 للعلامة عالمياً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح العلامة فنادق جديدة لها في الشرق الأوسط مثل فندق ومساكن جراند حياة الخبر في السعودية، وفندق أليلا هينو باي في عمان.

وكان مؤسس مجموعة حياة للفنادق، جاي بريتزكر، اشترى أول فندق للعلامة في العام 1957 لتحقيق رؤيته التي تهدف إلى رعاية الناس ليصبحوا في أفضل حالاتهم، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، تواصل علامة حياة التزامها بهذه الرؤية.

وبعد أكثر من 60 عاماً، تمكّنت العلامة من ترسيخ التزامها المتواصل بتوسيع نموها في الوجهات التي تهمّ الضيوف والأعضاء والعملاء والمالكين على حد سواء، وذلك بفضل تصاميم فنادق حياة المميزة وبرنامج الولاء الفندقي "وورلد أوف حياة" الحائز على الجوائز وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تقوم بها العلامة.

ويأتي افتتاح أليلا نابا فالي، الفندق الثاني للعلامة في الأمريكتين، في خطوة لتوسيع محفظة علامة أليلا التي تتميز بأسلوب الحياة الفاخر. كذلك، تعتزم علامة حياة زيادة حضورها في الشرق الأوسط مع الإعلان عن افتتاح فنادق جديدة لها تحت علامات أليلا وجراند حياة وحياة سنتريك.

وقال لودفيج بولدوكيان، نائب الرئيس الإقليمي لقسم التطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا: ما زلنا نركّز على توسيع حضورنا العالمي وتأسيس أعمالنا في أفضل الأماكن التي تمكّننا من تقديم الرعاية للضيوف وإحداث تأثير إيجابي ينعكس عليهم وعلى مجتمعاتهم.

ومع المضي قدمًا في خطط الافتتاح والنمو الجديدة للعلامة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، لا نألو جهدًا في تقديم التجارب المميزة التي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الترفيهية التي سيقصدها ضيوفنا عندما يعاودون السفر مجددًا".

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