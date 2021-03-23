القرية العالمية تمدد موسم اليوبيل الفضي أسبوعين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت القرية العالمية عن تمديد موسمها الخامس والعشرين أسبوعين كاملين، ليكون آخر يوم 2 مايو المقبل.

وكان الموسم شهد مستوى عالياً من النجاح والتفاعل من جانب الضيوف الذين استمتعوا بالتجارب الترفيهية والتسوق واللعب في الهواء الطلق أثناء استكشاف عالم من الروائع. ومن المتوقع أن يكون هذا التمديد موضع ترحيب في جميع أنحاء الإمارات حيث سيتمكن الضيوف من زيارة القرية العالمية لمدة أطول، والاستفادة من تجارب التسوق المميزة لشهر رمضان المبارك من حول العالم.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: يأتي قرار تمديد الموسم تماشياً مع قيمنا المتمثلة في إسعاد الضيوف وتوحيد الثقافات وتقريب المجتمعات والتي نفخر بتمسكنا بها لأكثر من عقدين من الزمن. ورغم الظروف والتحديات التي يشهدها العالم أجمع، فإننا فخورون بمقدرتنا على كسر حواجز التردد التي سادت في قطاعات السّفر والسّياحة والضيافة من خلال موسم اليوبيل الفضي.

كما استطعنا بفضل تطبيق تدابير احترازية من المستوى العالمي خلال الأشهر الماضية من تعزيز ثقة الضيوف بقدراتنا على تقديم أفضل التجارب والبرامج الترفيهية لهم بأمان.

وقد ألهمتنا النتائج الإيجابية والإقبال المميز من قبل الضيوف خلال موسم اليوبيل الفضي، على التنسيق مع شركائنا وتمديد الموسم لمدة 14 يوماً إضافياً.

ويُعد شهر رمضان المبارك مناسبة عزيزة على قلوب الجميع تعزز مشاعر التقارب والاجتماع بين أفراد العائلة، ونتطلع لتوفير أفضل التجارب الرمضانية للضيوف، وتمكين العائلات من عيش تجارب ترفيهية مميزة في الهواء الطلق، لنختتم موسم اليوبيل الفضي الاستثنائي - كما بدأناه - بعالم من الروائع.

تغيير ساعات العمل

وسيتم تغيير ساعات العمل خلال رمضان، لتكون من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 2 صباحاً، للتمكن من استقبال الضيوف خلال أوقات الفطور والسحور. ومع تجارب التسوق الفريدة من نوعها، وتجارب الجولات والألعاب الترفيهية العائلية، وخيارات المأكولات الشهية، والأجواء الاحتفالية الرائعة، تشكل القرية العالمية وجهة رمضانية مثالية للجميع. كما تستمر الوجهة العائلية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة .

منافذ للتسوق

وتُعد القرية العالمية أيضاً وجهة مميزة للضيوف الذين يبحثون عن منتجات تتماشى مع روح الشهر الفضيل والتّحضير له وذلك مع أكثر من 3500 منفذ للتسوق.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الديكورات وتجهيزات الزينة الرمضانية، توفر لهم أجنحة مصر وتركيا وجناحا الصنعة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أفضل التّشكيلات.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بألذ أنواع الحلويات الرمضانية في أجنحة تركيا وسوريا والمغرب. وتوفِّر أجنحة الإمارات واليمن وباكستان والكويت والبحرين خيارات متنوعة من البهارات والتوابل للأطباق الرمضانية.

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