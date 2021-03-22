قمة العرب للطيران تشهد شراكة بين «بي إل إم ميدل إيست» ومطار جويرو في زيمبابوي

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت شركة «بي إل إم ميدل إيست» ومطار جويرو في زيمبابوي عن شراكة استراتيجية بقيمة 176 مليون دولار . جاء ذلك خلال "قمة العرب للطيران" 2021 في رأس الخيمة.

وكجزء من الاتفاقية، ستوفر شركة «بي إل إم ميدل إيست» التكنولوجيا المتقدمة لدفع الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة وإدارة معلومات المنتجات لمطار جويرو. ومن خلال نهج من أربع خطوات لتوسيع الشراكة، ستجري «بي إل إم ميدل إيست» أيضًا تقييمًا كاملاً للمطار بما في ذلك مفهوم التصميم بالإضافة إلى إمكانية الترقية والتحسين. كما سيقوم الكيانان باستكشاف إمكانيات إقامة شراكات أخرى لتسهيل الاستثمارات للتنمية الشاملة للمطار.

ستدعم هذه الشراكة زيمبابوي في التخطيط للسفر بعد الجائحة، وتضمن استمرار تقديم مطار غويرو الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والوطنية والعالمية التي يخدمونها.

وقال إيدو مودافانهو، الرئيس التنفيذي لمطار جويرو: تعد زيمبابوي موطنًا لمجتمع التنمية الجنوب الأفريقي، وتحفز المشاركة عبر دول مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزامبيا وموزمبيق إضافة إلى توفير سهولة الوصول إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وشرق ناميبيا وجنوب غرب ملاوي. وكحلقة وصل، نثق في مطار جويرو باستقطاب كيانات عالمية مثل فيدكس ودي إتش إل و علي بابا و أمازون من خلال العمل كمركز للمنطقة. وبتوقيع الاتفاقية مع «بي إل إم ميدل إيست»، نتطلع إلى الشراكة مع مستثمرين عالميين لتعزيز خططنا التوسعية.

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