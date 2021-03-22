منتجعات سونيفا تطلق برنامج تملك فيلا في المالديف

المصدر: البيان الإلكتروني

ترحّب فلل سونيفا الفاخرة التي تتواجد بين الغابات الكثيفة أو تلك العائمة فوق مياه المحيط الفيروزية، بالضيوف بعيدًا عن صخب العالم الخارجي.

واستجابةً لمطالب عشاق المالديف، أطلقت سونيفا برنامج تملّك فيلا من سونيفا، لتدخل التاريخ باعتبارها الأولى والوحيدة التي تبيع الفلل في جزر المالديف للمشترين الأجانب.

وتشمل اليوم محفظة سونيفا المميزة مجموعة رائعة من الفلل الخاصة الفسيحة ضمن منتجعاتها الحائزة على الجوائز في جزر المالديف، أجمل الوجهات الطبيعية في العالم: منتجع سونيفا فوشي في جزيرة با أتول، ومنتجع سونيفا جاني في جزيرة نونو أتول.

وتنفرد كل فيلا بموقع مميز يضمن أقصى درجات الخصوصية والعزلة للمالكين وضيوفهم.

هذا ويقدّم برنامج تملّك فيلا من سونيفا أرفع درجات الرخاء، وتتيح سونيفا لضيوفها فرصة التنعّم بأبسط روائع الحياة وصنع الذكريات الثمينة مع الأحبة وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن أخبار العالم اليومية.

ومنذ إطلاق برنامج تملّك فيلا من سونيفا، تم بيع 31 فيلا خاصة إلى مشترين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 23 فيلا في سونيفا فوشي و8 فلل في سونيفا جاني.

ويتوزع معظم مالكي فلل سونيفا من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة (أربعة مالكين)، وتليها روسيا (ثلاثة مالكين)، ثم فرنسا، والصين، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وسويسرا (جميعها مع مالكين اثنين)، والدنمارك، وكندا، واليابان، وتايلاند (جميعها مع مالك واحد). هذا ولاقت الفلل المؤلفة من ثلاث غرف نوم الإقبال الأكبر من المستثمرين.

هذا وتم تصميم الفلل الخاصة وفقًا لمعايير الاستدامة الصارمة التي تتبعها منتجعات سونيفا الرائدة عالميًا، وذلك لتخفيض التأثيرات السلبية للفيلا بحيث تنسجم تمامًا مع محيطها الطبيعي الخلاب.

وباعتبارها المنزل الثاني لأصحابها، تم تخصيص تصاميم الفلل الداخلية وفقًا لاحتياجات المالكين، بدءًا من قطع الأثاث المصنوعة من المواد الطبيعية المستصلحة، وصولاً إلى اللمسات الجريئة أو البسيطة مثل بيوت الأشجار الخاصة بالأطفال أو أبراج تناول الطعام أو الزلاقات المائية المتعرجة التي تصبّ في المسبح الخاص.

وبعيدًا عن المسار السياحي المعتاد، تقع فلل سونيفا فوشي الخاصة والمفعمة بالسكينة في جزيرة كونفونادو الساحرة ضمن جزر با أتول المصنفة كمحمية محيط حيوي تابعة لليونسكو.

وتتراوح عروض الفلل من تلك الفسيحة ذات المسبح الخاص وغرفة النوم الواحدة إلى الفلل المترامية الأطراف بتسع غرف نوم. وتقع كل فيلا ضمن حديقة خاصة مليئة بالأشجار الكثيفة على بعد خطوات فقط من الشاطئ الرملي الناعم والمياه الصافية.

ومؤخرًا، تم عرض الفيلا رقم 65 في منتجع سونيفا فوشي المذهلة للبيع في إطار برنامج تملّك فيلا من سونيفا.

ويتألف جناح كروسو من 3 غرف نوم ومسبح خاص وهو عبارة عن عقار مواجه للشاطئ يضمّ فيلتين دوبلكس بجدران مطلية باللون الأبيض وأسقف مغطاة بالقش تتناغم بشكل مثالي مع محيط الجزيرة.

وفي حين تلتقي الطبيعة بالرفاهية عند الحمام الخارجي، يدعوكم المسبح الخاص ومنطقة الجلوس الخارجية للاسترخاء ضمن فسحتكم الخاصة والاستمتاع بخدمة كبير الخدم " Barefoot Butler".



يضمّ المطبخ المجهز بالكامل مساحة واسعة لتحضير الطعام، كما أن المائدة تتّسع لـ 10 أشخاص، ما يجعلها مثالية للتجمعات وتناول الطعام داخل الفيلا.

وتطلّ هذه الفيلا على مشهد غروب الشمس وهي قريبة من الشعاب المرجانية الملوّنة ومدرسة تعليم الغوص، وتتميّز بإطلالات بانورامية على المحيط الهندي.

وعند شراء الفيلا، سيوقّع المالك عقد تملّك مع سونيفا فوشي وسيحصل على ترقية مجانية إلى جناح كروسو مؤلف من أربع غرف نوم ومسبح خاص. وتشمل الترقية مسبحًا أوسع، وتراسات إضافية رحبة، وصالة ألعاب رياضية داخل الفيلا.

تقع الفيلا رقم 43 التي تطلّ على غروب الشمس والتي تم بناؤها مؤخرًا عند شجرة بانيان قديمة، وهي إحدى أكبر وأفخم الفلل الخاصة على الجزيرة.

تتّسع الفيلا لـ12 بالغًا و4 أطفال كحد الأقصى، ما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة مع مساحة تبلغ 2,303 مترًا مربعًا (21,851 قدمًا مربعًا). كذلك، تتألف من ست غرف نوم، ومنطقة معيشة خارجية واسعة، ومسبحين، ومناطق جلوس طافية فوق المياه، وبالطبع الحمامات الخارجية المفتوحة التي تميّز سونيفا. ويضم ملاذ الأحلام صالة ألعاب رياضية خاصة، وسبا، ومرافق ساونا، فضلاً عن مكتبة وقبو مليئ بالمشروبات.

أمّا الفيلا رقم 38 الجديدة المكوّنة من أربع غرف نوم، فتتّسع لثمانية أشخاص بالغين وأربعة أطفال. وتبلغ مساحة الفيلا 1,525 مترًا مربعًا (16,415 قدمًا مربعًا) وهي محاطة جزئيًا بمسبح خاص واسع، وتتميز بمساحات معيشة مفتوحة، وتراسات، وشرفات، وحمامات خارجية كبيرة، فضلاً عن صالة رياضية خاصة مجهزة بالكامل، وجناح سبا، ومرافق بخار وساونا.

ويقدّم سونيفا جاني، أحد أقل المنتجعات كثافة في العالم، نوعين من الفلل الخاصة: الفلل الشهيرة العائمة فوق المياه والتي تتألف من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، أو فلل الجزيرة الواسعة المؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم والتي تقع على الشاطئ.

كما وتتميز الفلل المحاطة بالمياه الفيروزية المتلألئة للبحيرة الخاصة الممتدة على 5.6 كيلومتر بموقعها الهادئ على الأرخبيل الصغير في جزيرة نونو أتول الأخاذة.

وتبلغ مساحة الفيلا العائمة فوق المياه 1,226 مترًا مربعًا (13,197 قدمًا مربعًا)، وتتألف من أربع غرف نوم تحقق أقصى درجات الرفاهية فوق المياه.

وتتمتع الفيلا بخصوصية تامة وبإطلالات لا مثيل لها على البحيرة، وتضّم مسبحًا خاصًا لا متناهيًا وزلاقة تصبّ مباشرة في المحيط. كذلك، تضمّ الفيلا منطقة معيشة داخلية، وأخرى خارجية رحبة، وتراسات كبيرة في الهواء الطلق، وأسرّة نهارية مترفة، وشبكات استلقاء معلّقة، وغرف نوم يدخلها النور والهواء بسهولة، ومكتبة، وغرفة لياقة بدنية خاصة، وحمامًا خارجيًا.

وقد استوحي تصميم الفيلا الفريدة التي تبلغ مساحتها 1,956 مترًا مربعًا (21,054 قدمًا مربعًا) من الطبيعة، وهي تتميّز بخطوط تقليدية، ومنحنيات متعرجة ومساحة واسعة، وتصميم يسمح بدخول الضوء من جميع الأنحاء.

وتتسع فيلا الجزيرة الفسيحة المؤلفة من ثلاث غرف نوم لستة أشخاص بالغين وطفلين، وهي مزوّدة بكل ما تحتاجه العائلات لقضاء عطلة مريحة بعيدًا عن ضجيج الحياة اليومية. وإلى جانب مناطق المعيشة والترفيه الخارجية الواسعة، تضمّ الفيلا مسبحًا كبيرًا، وفسحة تطفو فوق المياه مخصصة لتناول الطعام، وحمامات خارجية، وقبوًا خاصًا بمشروبات العنب، وصالة للألعاب الرياضية، ومرافق ساونا، وبرجًا لتناول الطعام يتمتّع بإطلالات بانورامية على الأفق.

ويتم بيع الفلل والمساكن الخاصة في إطار برنامج تملّك فيلا من سونيفا بموجب عقد إيجار متجدد على أن يتولى المنتجع صيانتها بالكامل لضمان راحة بال المالكين، ويشمل ذلك الإصلاحات، والتركيبات، والإضاءة، وأعمال الاهتمام بالحديقة، وتبديل الأثاث.

ويتمتّع المالكون الخاصون أيضًا بمزايا حصرية، تشمل عروضًا مغرية على المأكولات والمشروبات في سونيفا فوشي وسونيفا جاني (بما في ذلك تناول الطعام في الفيلا)، والرياضات المائية الآلية، والتنقلات الجوية.

للمزيد من المعلومات حول سونيفا وبرنامج تملّك فيلا من سونيفا، وللاطلاع على كافة عروض الفلل الخاصة، قوموا بزيارة موقعي www.soneva.com وwww.sonevavillaownership.com.

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