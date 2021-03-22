"فلاي دبي" تطلق عروضاً سعرية لأكثر من 30 وجهة لموسمي الربيع والصيف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، عن أسعار جذابة لوجهات مختارة متاحة للحجز ابتداءً من 755 درهماً تشمل أكثر من 30 وجهة.

كما يمكن حجز العطلات التي تقدمها باقات فلاي دبي إلى إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط باقل الأسعار تبدا من 1899 درهما للشخص للواحد.

وسواء كنت مسافرًا لزيارة العائلة والاصدقاء في الوطن أو تستعد لبدء إجازة ممتعة والسفر إلى مكان جديد ، توفر فلاي دبي لمسافريها خيارات سفر أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة.

وهناك اسعار خاصة لرحلات العودة على درجتي الاعمال و السياحية للحجز حتى 1 أبريل 2021 للسفر حتى 30 سبتمبر 2021 بحيث تُطبق الشروط والأحكام وينصح الركاب الركاب للحجز الحجز مبكرًا و عبر الإنترنت.

وتشمل باقات العطلات التي تقدمها فلاي دبي الإقامة في الفنادق على أساس المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية. يمكن لمسافري فلاي دبي الذين يبحثون عن عطلة حجز هذه الباقات الخاصة اعتبارا من 25 مارس 2021 للسفر في 10 أبريل 2021.

يمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بالتاريخ الغني والثقافة والجمال الطبيعي لمدينة تبليسي ومحيطها المدهش مع باقات تبدأ من 1899 درهما.

وبالنسبة لأولئك الذين يختارون قضاء عطلة على الشاطئ ، يمكنهم قضاء إجازتهم في جزيرة ساحرة تغمرها مياه زنجبار اللازوردية الدافئة مع باقات تبدأ من 2،123 درهما ، أو الاسترخاء على شواطئ المالديف الرملية مع باقات تبدأ من 4149 درهما.

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