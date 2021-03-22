«تايم» تفتتح أول فندقين في مصر

المصدر: دبي ـ البيان

تفتتح مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أول فندقين لها في مصر في وقت لاحق من العام الجاري، وهما: فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة خمس نجوم في نويبع على البحر الأحمر وفندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا من فئة أربع نجوم بالقرب من مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق خلال زيارته التفقدية الأخيرة لموقع الفندقين في مصر: تسير الأعمال بشكل جيد في فندق تايم مارينا.

ومن المفترض أن يكون الفندق جاهزاً للافتتاح في أغسطس، أما بالنسبة لمنتجع تايم كورال، فهو الفندق مفتوح الآن ويعمل بشكل اعتيادي، وتمت إعادة تسمية الفندق وافتتاحه تحت إدارتنا. وتعد هذه الفنادق هي الأولى لنا في مصر وستعزز توسعنا من الخليج إلى البحر المتوسط، مع وجود محفظة غنية للمجموعة تضم فيها 16 فندقاً تقع في الإمارات والسعودية وقطر والآن مصر، مع خمسة فنادق أخرى قيد الإعداد والإنشاء.

وقال إن السياحة المحلية انتعشت بشكل كبير في العديد من البلدان مثل الإمارات ومصر.

وأشارت أحدث توقعات شركة الأبحاث والاستشارات الدولية كوليرز إلى أن الإسكندرية ستنهي عام 2021 بمتوسط إشغال فندقي يبلغ 62%، والقاهرة بنسبة أقل تبلغ 41%.

ورغم هذا التراجع إلا أن هذه النسبة ستكون أعلى بنسبة 50% مقارنة بالعام 2020 بأكمله. وشرم الشيخ، والتي تعتمد بشكل أكبر على السياح الأجانب، ستنهي عام 2021 بمتوسط إشغال فندقي بنسبة 35%، وهي أيضاً نسبة أعلى بـ50% عن العام السابق.

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