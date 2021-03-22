الإمارات أكبر المستفيدين عالمياً من استئناف السياحة 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

توقع «بنك أوف أمريكا ميريل لينتش» أن تكون الإمارات من أكبر المستفيدين عالمياً، حال استئناف حركة السياحة والسفر دولياً، وعودتها إلى أوضاعها الطبيعية المعتادة، خلال النصف الثاني، بعد أن تراجعت بشدة إلى حد التوقف التام على مدار العام الماضي، بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19».وأكد البنك في تقرير حديث أن الإمارات طورت صناعة سياحية كبرى مزدهرة، وهي الآن تأمل في الاستفادة من الشهية العالمية المتنامية للسياحة والسفر لدى جمهور عالمي.

وأضاف أنه بإمكان «اكسبو دبي» أن يعزز النمو في قطاع السياحة، كونه سيقام خلال الفترة التي ربما تتزامن مع تخفيف القيود العالمية المفروضة على حركة السفر، والتي ستوافق أيضاً ذروة موسم السياحة. وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لدى المنطقة في البنك: «يُشير وضع الإمارات في منظومة السياحة والتجارة العالمية، وبرنامجها الاستباقي لتطعيم السكان ضد «كوفيد 19»، إلى قدرتها على تحقيق الاستفادة من التعافي العالمي في قطاع السياحة، إذا اختفت الجائحة».

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