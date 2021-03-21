عطلة الربيع عروض مغرية تعزّز الإشغال الفندقي

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت مجموعة من الفنادق العاملة في الإمارات، عن استعدادها لاستقبال الزوار خلال عطلة الربيع، مع طرح العروض المغرية والباقات الترويجية المتنوعة لسكان الدولة والتي تشمل تخفيضات على أسعار الإقامة وتناول الطعام أو تقديم خدمات إضافية وغيرها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الصحة والسلامة لضمان صحة وسلامة العاملين والنزلاء.

وأكد مديرو ومسؤولو ﻓﻨﺎدق، لـ «البيان الاقتصادي»، أنه يتم التعويل على عطلة الربيع باعتبارها من أهم المواسم بالنسبة للقطاع الفندقي، في زيادة نسب الإشغال على مستوى الدولة وخصوصاً الفنادق الشاطئية.

وأوضحوا أن السياحة الداخلية ستلعب دوراً مهماً في تحقيق إشغالات جيدة خلال العطلة التي تبدأ نهاية مارس الجاري وتستمر حتى منتصف أبريل المقبل.

فترة مثالية

وقال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل للضيافة»، إن إجازة الربيع تعتبر فترة مثالية للعائلات من المواطنين والمقيمين وللسياح لقضاء وقت من الاستجمام والتجول في أنحاء الإمارات، وخصوصاً مع اعتدال الطقس الذي يشجع على القيام بمزيد من السياحة الداخلية، واكتشاف العديد من الوجهات المميزة والاستمتاع بالجلسات الخارجية.

وأفاد بأن المجموعة تقدم خلال هذه الفترة عروض إقامة في فندق «بارك ريجيس كريس كين» في دبي عند الحجز مباشرة عبر موقع الفندق الإلكتروني، تتضمن خصومات 30% على كامل فترة الإقامة، إلى جانب حصولهم على قسائم مجانية تخولهم الاستمتاع بصحبة العائلة في «دبي باركس آند ريزورتس»، إلى جانب إمكانية تسليم الغرف في وقت متأخر، والإقامة المجانية للأطفال تحت سن السادسة، متوقعاً أن تشهد نسبة الإشغال خلال إجازة الربيع هذا العام في فندق «بارك ريجيس كريس كين» نمواً قدره 150% عن الفترة نفسها في العام السابق.

وأضاف قائلاً: «لاقت عروض الإقامة لدينا إقبالاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، كما ساعد الطقس الرائع في الإمارات على رفع نسبة الإشغال خلال هذا الموسم من العام».

إقبال كبير

وقالت راشيل لوبيز نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «بارسيلو» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن المجموعة ستواصل خلال عطلة الربيع تقديم عروض الإقامة الطويلة التي لاقت إقبالاً كبيراً في فنادق أوكسيدنتال الشارقة جراند، وفندق بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا، وفندق ديوكس النخلة رويال هايدواي، وفندق أوكسيدنتال الجداف الذي تم افتتاحه أخيراً، فيما خصصت خصومات تبدأ من 10% لجميع المقيمين في الإمارات ودول الخليج العربي لدى حجز الإقامة عن طريق الموقع الإلكتروني، واستقبالاً لإجازة الربيع تم التحضير لحزم إقامة ترفيهية في جميع فنادق المجموعة في الدولة والتي تتضمن نقاط يمكن استبدالها في جميع مطاعم فنادق بارسيلو.

وأضافت أن صناعة الضيافة والسياحة تشهد تطوراً كبيراً، وتتكيف مع ظروف السوق المتغيرة في المنطقة، وقد كان لإطلاق الحكومة لحملة برنامج التطعيم الوطني والتركيز على دعم حملات السياحة، أثر كبير في دعم قطاعي الضيافة والسياحة، وأسهمت حملة أجمل شتاء في العالم التي أطلقتها الحكومة في دعم السياحة الداخلية ورفع نسب الإشغال، وحالياً يفضّل العديد من المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء الدولة قضاء فترة الإجازة والاستمتاع بالطقس المعتدل داخل الإمارات بسبب ظروف السفر الدولية الحالية.

وتوقّعت تسجيل نسب إشغال مرتفعة بفنادق «بارسيلو» خلال فترة إجازة الربيع، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الحكومية المتعلقة بجائحة (كوفيد19) العالمية وتطبيق جميع معايير بروتوكولات الصحة والسلامة في جميع المرافق إلى جانب مراقبة مستويات الإشغال في جميع الفنادق لتتناسب والمسوح به وفقاً للتعليمات الحكومية.

دور رئيسي

وقال طارق مدانات، مدير فندق «ديوكس النخلة» في دبي: إن عطلة الربيع تعتبر من أهم المواسم بالنسبة للقطاع الفندقي، فهي تلعب دوراً رئيساً في رفع نسب الإشغال الفندقية بشكل كبير وخصوصاً في بعض الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق وتأتي الزيادة هذا العام من السياحة الداخلية.

وتابع: في ظل صعوبة السفر خصوصاً من قبل العائلات، نرى أن العديد من المواطنين والمقيمين يفضلون تمضية الإجازات داخل الدولة، حيث يعمد الكثير من سكان دبي وبقية إمارات الدولة إلى الإقامة في الفنادق للتمتع بالإجازة.

وأضاف أن فندق «ديوكس النخلة» أطلق مجموعة من العروض والباقات المميزة لسكان الدولة، وبما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة، وتشمل عروض خيارات تأجير مرنة وتخفيضات على المأكولات والمشروبات في مطاعم الفندق «جريت بريتيش» و«خيبر» و«ويست فورتينث»، وترقيات المجانية، ودخول مجاني إلى المسبح الخارجي والداخلي، والنهر الهادئ، والنادي الصحي، ونادي الأطفال «ديوكسي».

فرصة جيدة

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام «مرسى ياس مارينا» في أبوظبي: إن إجازة الربيع تعتبر فرصة جيدة لسكان أبوظبي للاستمتاع باعتدال الطقس وزيارة أهم المعالم السياحية والترفيهية التي تزخر بها جزيرة ياس. ولفت إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً سواءً من السياح أو المقيمين، وقد أسهمت التحديثات الأخيرة على قائمة الدول الخضراء التي يمكنها السفر إلى أبوظبي مباشرةً دون إجراءات الحجر الصحي في زيادة أعداد زوّار العاصمة.

وأشار إلى جاهزية «مرسى ياس مارينا» والذي يعتبر وجهة ترفيهية رئيسية للعائلات في أبوظبي، لاستقبال جميع الضيوف، مضيفاً أنه بمناسبة إجازة الربيع تستضيف جميع المطاعم عروضاً ترويجية أسبوعية وفعاليات مميزة ما يجعلها وجهة مفعمة بالحيوية للترفيه في أبوظبي في جميع الأوقات.

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