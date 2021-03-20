«برج العرب» ضمن أجمل 50 مبنى في العالم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختير فندق «برج العرب» في دبي ضمن أجمل 50 عملاً معمارياً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لنتائج بحث أجرته «روفينغ ميغاستور» البريطانية، ونشرته صحيفة «ديلي ميل».

واستند أعضاء الفريق في الاختيار إلى معيار علمي يتمثل في نظرية «النسبة الذهبية»، التي تفترض قياسات إنشائية مثالية لكل مبنى. وذكر تقرير البحث أن فندق «برج العرب» الذي افتتح عام 1999 حصل على نسبة ذهبية تبلغ 33.98%. وتضمنت قائمة أجمل 50 مبنى في العالم أيضاً الهرم الأكبر ومعبد الأقصر في مصر، وقبة الصخرة بالقدس، ومباني البتراء الأثرية بالأردن، و«آيا صوفيا» في إسطنبول.

وكانت صدارة القائمة من نصيب «كاتدرائية القديس بولس»، في إنجلترا، والتي انتهى العمل في إنشائها عام 1710.

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