يحتوي على مصعد داخلي.. «أكوادوم» أطول برج للأسماك في العالم

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تحتضن العاصمة الألمانية برلين أكبر أكواريوم للحيوانات البحرية في العالم، تم تصميمه على شكل برج أسطواني يتوسطه مصعد ينقل الزوار في جولة استكشافية فريدة من نوعها.

يقع الأكواريوم الضخم "أكوادوم" في فندق "راديسون بلو" وسط برلين، ويضم أكثر من 1500 من الأسماك من 97 نوعًا.

يزن الحوض الضخم أكثر من 2000 طن ويحمل أكثر من مليون لتر من المياه المالحة، وهو مدعوم بأساس يبلغ طوله تسعة أمتار.

يبلغ ارتفاع أكوادوم 82 قدمًا (25 مترا)، ويوفر المصعد المركزي في منتصف الأكواريوم للضيوف إطلالة عن قرب للحياة البحرية في الداخل، ويقال إنه أكبر خزان أسطواني في العالم.

تنظيف الخزان ليس بالأمر السهل، ويجب أن يقوم به الغواصون ثلاث أو أربع مرات يوميًا، ويمكن للزوار مشاهدة عملية تقديم الوجبات اليومية للأسماك في الساعة 2 مساءً، وفق الموقع الرسمي للأكواريوم.

تم بناء الخزان الهائل من قبل شركة Union Investment Real Estate GmbH وتم الانتهاء منه في عام 2004. وبلغت تكلفة المشروع 12.8 مليون يورو.

وإضافة إلى مشاهدة الأكواريوم، يستمتع الزوار بعوامل جذب مائية أخرى منها التجول تحت نفق مائي واللعب في حوض تفاعلي.

تم افتتاح الأكواريوم في 11 مايو 2004 في أحد المواقع الأكثر مركزية في برلين، إذ يقع الفندق مقابل كاتدرائية برلين وبالقرب من جزيرة المتاحف وميدان ألكسندر، وأمام مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم.

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