" كريزنر الدولية" تطلق تجربة ضيافة جديدة تجمع بين السفر واللياقة البدنية والرفاهية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة كيرزنر الدولية القابضة المحدودة التي تملك سلسلة منتجعات ون آند أونلي وعلامة أتلانتس ريزورت آند ريزدنسيز في دبي، تجربة ضيافة جديدة تحمل اسم "سايرو" ستكون وجهة مميزة تجمع بين الضيافة واللياقة البدنية والعافية من خلال منظور جديد وتجارب تعزز النشاط.

كما ستبني "سايرو" مجتمعاً عالمياً مؤلفاً من أفراد يتشاركون طريقة التفكير نفسها ويتمتّعون بأسلوب حياة نشيط وفعّال ويحرصون على تحقيق الإنجازات والاستفادة من إمكاناتهم إلى أقصى حد.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: "لطالما كنا رواداً ومبتكرين في قطاع الضيافة. لقد بنينا وجهات تعكس مواصفات علاماتنا التجارية وفهمنا العميق لمتطلبات ضيوفنا، فتركنا بصمتنا المميزة في هذا العالم. ونحن ندأب على تحسين حياة الأفراد من خلال إطلاق تجربة سايرو. ندرك أنّ مفهوم الصحة الشمولية اكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى، وستتصدر اللياقة البدنية والعافية أولويات سايرو، إذ نهدف إلى التشجيع على تبنّي أسلوب حياة عالمي وعصري ومتوازن، من خلال خدمتنا الشهيرة في بيئة حضرية داعمة. وبصفتنا مبتكرين، نتطلع دوماً إلى الارتقاء بتجربة الضيوف واستباق احتياجات المسافرين. وشعرنا بأنّ الوقت قد حان لتعريف العالم إلى مفهوم سايرو، فيما لا ندخر وِسعاً لتحقيق النمو الاستراتيجي للشركة. نتحرق شوقاً لتصبح سايرو جزءاً لا يتجزأ من المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم".

وتعتمد الركائز التي تمثّلها تجربة "سايرو" على القوة والشمولية والتأمّل والإبداع

لا تُعتبر "سايرو" مجرّد وجهة مادية، بل قوة دافعة تحفّز الأفراد والمجموعات على بلوغ ذروة صحتهم والتركيز على اللياقة البدنية والعافية. كما ستوفّر طرقاً مشوقّة لاكتشاف الوجهة من خلال مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية التي تعكس كل وجهة والتي تشمل ركوب الدراجات الهوائية والإبحار والمشي لمسافات طويلة والملاكمة والتسلق والتزلج الشراعي والباركور والتزلج على الجليد وغيرها الكثير من الأنشطة.

ستعمل "سايرو " على تأليف فريق يضم رياضيين مشهورين من جميع أنحاء العالم وسيؤدي كلٌّ منهم دوراً استشارياً. وتم اختيار العلامة البريطاني آدم بيتي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ليكون السفير الأول لها، وهو بطل أولمبي وعالمي وأوروبي وعلى صعيد دول الكومنولث، والمنافس المرجّح للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام في طوكيو.

وقال فيليب زوبر: "تُعد الشراكة التي أبرمناها مع آدم الأولى من نوعها بالنسبة إلينا. وستتصدر اللياقة البدنية والعافية أولويات سايرو، إذ نهدف إلى التشجيع على تبنّي أسلوب حياة عالمي وعصري، من خلال خدمتنا الشهيرة في بيئة داعمة. بصفته فرداً من فريق سايرو، سيقدّم آدم خبرته الواسعة ورؤيته الفريدة وفهمه العميق لكل جانب من جوانب أسلوب الحياة النشيط والصحة الشمولية والرفاهية. يجسّد كل ما نسعى إلى تحقيقه مع تجربة سايرو ويُعتبر قدوة يُحتذى بها ليستفيد المرء من إمكاناته إلى أقصى حد. ويُسعدنا أن نضم آدم إلى فريقنا في بداية رحلتنا مع سايرو."

وعلّق بيتي قائلاً: "أذهلني الاطلاع على أهداف سايرو التي تمثّل تجربة جديدة ومشوقة كان العالم يفتقد إليها. وإنه لشرف عظيم بأن يُطلب مني أن أؤدي دوراً مهماً في تطوير هذه الوجهات الفندقية الجديدة. بصفتي رياضياً متميزاً يسعى إلى تحقيق الكمال في كل ما يقوم به، أدرك مدى أهمية التفاصيل الصغيرة في بيئة كهذه. تمهّد سايرو الطريق وترتقي بتجربة الضيوف إلى مستوى جديد، بفضل كل ما تقدّمه، بدءاً من غرف النوم التي يسودها السكون، مروراً بأفضل النصائح الغذائية، وصولاً إلى مرافق اللياقة البدنية الحديثة ومختبر ريكوفري لاب."

سيحطّ أول فندق سايرو رحاله في بورتو مونتينيغرو عام 2023 وسيحمل اسم سايرو بوكا بلايس والذي سيوفّر عدداً من مسارات الإبحار الصعبة، فضلاً عن مجموعة واسعة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية التي تتمتع بطول وارتفاع مختلفَين لتناسب جميع الضيوف أياً كان مستوى لياقتهم البدنية.

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