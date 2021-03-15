52 % تراجع السياحة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب «كورونا»

المصدر: بروكسل - وام

أكدت المؤشرات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي اليوم، أن السياحة في دول الاتحاد - تقاس بالليالي التي يقضيها السياح - تراجعت أكثر من النصف، العام الماضي في ظل قيود السفر وعمليات الإغلاق التي يفرضها فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مكتب «يوروستات» في بيان إن التراجع غير المسبوق بنسبة 52 في المائة مقارنة بعام 2019 أكد أن السياحة كانت من بين القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة (كوفيد19).

وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أن ليالي الإقامة السياحية بدول الاتحاد بلغت 1.4 مليار ليلة في عام 2020، مقارنة بثلاثة مليارات ليلة في عام 2019، قبل الوباء.

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