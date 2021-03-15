«مالية الوطني» تبحث سياسة «الاقتصاد» بشأن السياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مــروان عبيــد المهيـــري مقرر اللجنة، ود.طارق حميد الطايـر، وعائشــة رضـا البيـــرق، وميــرة سلطــان السويــدي. وقال سعيد العابدي إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الدراسات الفنية المتعلقة بالموضوع، واعتمدت خطة عملها لدراسته، والتي تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بقطاع السياحة في الدولة، بهدف الاطلاع على جهودها في شأن السياحة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بالتقارير والمعلومات ذات الصلة بقطاع السياحة وجهود الجهات المعنية في زيادة نمو هذا القطاع وتطويره.

وأضاف أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض إكسبو دبي، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

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