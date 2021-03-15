«ويز إير أبوظبي» تسير رحلات إلى كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، بدء تسيير رحلاتها الجديدة من أبوظبي إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، اعتباراً من منتصف مايو. وتضاف هذه الرحلات الجديدة إلى محفظة الشركة من وجهات السفر والبالغ عددها 13 وجهة، والتي تتوفر تذاكرها بأسعار تنافسية.

وستشغل الشركة رحلتين أسبوعياً إلى ألماتي يومي الاثنين والجمعة، ورحلتين إلى نور سلطان يومي الخميس والأحد. وتتيح هذه الرحلات الجديدة التي تربط بين أبوظبي وكازاخستان الفرصة للمسافرين الراغبين بالسفر لزيارة الأصدقاء والأقارب أو بقصد العمل، السفر بأسعار تنافسية كما تتيح لهم فرصة التعرف على وجهات مميزة وتمكّن الزائرين من اختبار تجربة متميزة، للاطلاع على الثقافة التي تتميز بها مدينة ألماتي واستكشاف العاصمة الأصغر عمراً في العالم. وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 159 درهماً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي: ستسهم الرحلات الجديدة بتعزيز معدلات السفر بين الإمارات وكازاخستان. ونتطلع من خلال الرحلات الجديدة إلى فتح الأبواب أمام تجارب ثقافية جديدة. وستوفر المدينتان للزوار تجارب فريدة ومتنوعة تُرضي تطلعاتهم.

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