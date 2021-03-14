«الإمارات - الهند» ثاني أكبر مسار للطيران بالعالم خلال مارس

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مسارات الطيران بين الإمارات و3 دول هي الهند وباكستان ومصر على 3 مراكز بين أكبر 20 مساراً جوياً من حيث السعة حول العالم.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس وحصلت «البيان» على نسخة منه، مسار الطيران بين الإمارات والهند، سجل نمواً بنسبة 10 % على أساس شهري في مارس الجاري مقارنة مع الشهر السابق عليه بدعم من الطلب على السفر من الهند إلى الإمارات. وجاء مسار الإمارات - الهند في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر المسارات في السعة المقعدية مرتفعاً من 1.07 مليون مقعد الشهر الماضي إلى نحو 1.2 مليون مقعد، بعد مسار الطيران بين أمريكا والمكسيك والذي سجّل قرابة 3 ملايين مقعد. وبحسب التقرير الذي يقيس السعة المقعدية ورحلات الطيران، حلّ مسار الطيران بين الإمارات وباكستان الخامس عالمياً بنحو 483.14 ألف مقعد مقارنة مع 431.6 في الشهر الماضي بزيادة 13 %.

وجاء مسار الطيران بين الإمارات ومصر في المركز الثامن عشر مرتفعاً 18.2 % إلى 253 ألف مقعد مقابل 223 ألفاً في فبراير الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز