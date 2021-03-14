مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع تطلق حاضنة الأعمال «تجارز»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «تجارز»، في منطقة الخليج التجاري، التي تعد منصة متكاملة للشباب المواطنين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة في قطاع السياحة، الامتياز التجاري، التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى المساعدة في تأسيس المشاريع المتعلقة بتصنيع وإنتاج العطور. وتقدم الحاضنة تجربة خاصة لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريعهم في قطاع المشروبات التخصصية وخاصة في عالم القهوة.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «يسعدنا افتتاح حاضنة «تجارز»، والتي تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات».

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