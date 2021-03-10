تيرانا الألبانية تنضم إلى شبكة "فلاي دبي" اعتبارا من 28 مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، أنها ستبدأ رحلاتها إلى تيرانا، عاصمة ألبانيا، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة لهذه المدينة.

وستشغل فلاي دبي رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار تيرانا الدولي (TIA) اعتبارًا من 28 مارس الجاري

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مع استمرار رفع الدول الواقعة ضمن دائرة الطيران لدينا لقيود السفر، فإننا نواصل البحث عن فرص جديدة لربط الأسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات السابقة بدبي. يسعدنا أن نكون أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة بين دبي وتيرانا".

وتوفر تيرانا، عاصمة ألبانيا للزوار مجموعة واسعة من المعالم التراثية والثقافية بما في ذلك العديد من المتاحف. بالإضافة إلى ذلك ، تشتهر ألبانيا بقلاعها ومواقع التراث العالمي لليونسكو. تجذب المتنزهات الطبيعية والبحيرات والمياه الحرارية الزوار الباحثين عن الأنشطة والمغامرات.

وقال إرمال دريدا، سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "إن بدء الرحلات المباشرة بين دبي وتيرانا يوفر خيار سفر أكثر ملاءمة للمواطنين الألبان الذين يعيشون في الإمارات وللعديد من السياح الذين يزورون لبانيا للترفيه والأعمال أو مرور ترانزيت. هذا الجسر الجديد يعطي المزيد من الناس فرصة اكتشاف جمال ألبانيا الواقعة في قلب منطقة البلقان والبحر الأبيض المتوسط. تقدم ألبانيا أيضًا مأكولات ممتازة ومجموعة من مناطق الجذب السياحي بأسعار في متناول الجميع. يشتهر الألبان بكرم ضيافتهم ، ما يجعل الزائرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يشعرون وكأنهم في وطنهم".

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "ستكون الرحلات الجوية إلى تيرانا متاحة للحجز اعتبارًا من اليوم على موقع الناقلة على الإنترنت.. ومن خلال شراكائنا في السفر برحلة طيران من دبي أقل من ست ساعات، تتمتع تيرانا بموقع مركزي في جنوب شرق أوروبا مع سهولة الوصول إلى السواحل والجبال الجميلة على طول البحر الأدرياتيكي. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا" .

وتوفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة، وسيكون للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وسيستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار من بين باقات متنوعة من الأسعار سواء المجمعة او فليكس او القيمة ووفق احتياجات السفر الخاصة بهم.

ستكون الرحلات على هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي باعتباره مركزا عالميا للطيران إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

الأسعار وجدول الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار تيرانا الدولي (TIA) أيام الخميس والأحد من اعتبارًا من 28 مارس.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مطار دبي الدولي إلى مطار تيرانا من 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2000 درهم .وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من تيرانا إلى دبي من 1800 يورو فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 420 يورو.

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