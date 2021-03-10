«كلير تريب»: 72 % من المقيمين في الإمارات والسعودية مستعدون للسفر

المصدر: دبي – عمرو عادل

كشفت كلير تريب، منصة حجز الرحلات والفنادق عن أن 72% من المقيمين في الإمارات والسعودية مستعدون للسفر خلال الأشهر الستة المقبلة في ظل إجراءات السلامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر أمس في دبي لإعلان «تقرير إحصاءات السفر» ونتائج استطلاع شمل 5 آلاف مسافر 68% منهم بالإمارات و32% بالسعودية.

وقال أميت تانيجا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدي «كلير تريب» إن الاستطلاع يظهر إقبالاً على السفر الفترة المقبلة رغم البيئة الصعبة الحالية لحركة الطيران العالمية نتيجة استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19». وأضاف إن 16% من المستطلعين أبدوا ارتياحهم للسفر بعد تلقيهم اللقاح ضد «كوفيد 19».

مؤكداً أن تسارع حملات التطعيم في الإمارات، يشجع العودة إلى السفر ويعزز ثقة المسافرين القادمين .

وأشار إلى أن 65% من المشاركين حددوا تدابير الثقة مثل عوامل تمكين السفر الآمن وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس باعتبارها عوامل رئيسة عند التخطيط للسفر مضيفاً أن 35٪ يرون أن قواعد الحجر الصحي السهلة والقدرة على تحمل التكاليف أساسية لتحديد وجهة السفر.

وقال ستيوارت كرايتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «كلير تريب»، إن أحد مفاتيح التعافي هو قدرة صناعة السفر على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للركاب موضحاً أنه من المشجع أن يتوق المسافرون إلى السفر مرة أخرى، تقع على عاتق الصناعة مسؤولية بناء الثقة وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات السفر.

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