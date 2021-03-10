208 فنادق قيد الإنشاء في الإمارات حتى 2024

المصدر: دبي – عمرو عادل

أفادت مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، بأن هناك 208 فنادق يجري تنفيذها في دولة الإمارات حتى عام 2024 تضيف نحو 61 ألفاً و480 غرفة حتى عام 2024، بما في ذلك مشروعات تطوير مذهلة من «أنانتارا» و«كمبينسكي».

وذكرت المؤسسة في تقرير لها أمس، أنه لطالما اشتهرت الإمارات بفنادقها ومنتجعاتها المذهلة، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أنه من المنتظر أن يفتح 83 فندقاً جديداً أبوابه في عام 2021 يضم 26 ألفاً و168 غرفة، 19 منها في مرحلة ما قبل الافتتاح بالفعل في الوقت الراهن. ومن المحتمل أن تكون هناك دفعة كبيرة لإنهاء الآخرين بسرعة، حتى يتمكنوا من استضافة زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» في مطلع أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن العام المقبل سيشهد هدوءًا في المشروعات الفندقية مع افتتاح 56 فندقاً بطاقة 14 ألفاً و870 غرفة، أما بالنسبة لعام 2023، تم تحديد 24 فندقًا بها بطاقة 7 آلاف و898 غرفة.

بينما سيتم طرح 45 فندقاً آخر بها 12 ألفاً و500 غرفة لعام 2024 وما بعده. ومن بين هذه الفنادق الجديدة في الإمارات، سيكون 95 فندقًا في فئة الأربع نجوم، فيما تستهدف الفنادق المتبقية 113 فندقًا فئة الخمس نجوم الفاخرة، بحسب «توب هوتيل بروجكتس».

دبي تتصدر

وأكدت المؤسسة أن إمارة دبي تأتي في المقدمة على أساس كل مدينة على حدة مع 144 فندقًا قيد الإنشاء يضم 43 ألفاً و846 غرفة، وتأتي كل من أبوظبي ورأس الخيمة في المرتبة الثانية مع 19 فندقاً جديداً لكل منهما 6357 و6191 غرفة على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن هناك 15 مشروعاً فندقياً يضم 2745 غرفة في الشارقة، بينما من المتوقع أن تحصل عجمان على 3 فنادق إضافية مع 455 غرفة.

وبحسب المؤسسة، فإن فنادق «ميلينيوم» هي الأفضل أداء في الإمارات مع سبعة فنادق جديدة و2513 غرفة في قائمة التطوير الخاصة بها، ما يضعها في المقدمة مباشرة مع «روف هوتيل»، التي ستزيد من تواجدها بستة فنادق و1871 غرفة.

كما ستفتتح كل من «فيدا هوتيلز أند ريزورت» وفنادق «العنوان» ستة فنادق جديدة لكل منهما. ومع ذلك، في المتوسط وفي الوقت نفسه، لا ينبغي إغفال قائمة فنادق ومنتجعات «موفنبيك» بخمسة مشاريع فندقية جارية و2209 غرفة.

مجموعة مختارة

وسيفتتح فندق «كمبينسكي الخليج التجاري» في دبي، وهو مكون من 276 غرفة في أواخر عام 2021. بالقرب من المعالم الهامة مثل برج خليفة وإعمار سكوير ودبي مول وسوق البحار ومنطقة دبي للتصميم، فيما من المقرر افتتاح منتجع «أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة» في أوائل عام 2022، والذي سيضم 306 غرفة وجناحًا وفيلا. ومن المقرر أيضاً إطلاق فندق «دبل تري هيلتون دبي - الخيل أفينيو مول»، بحلول نهاية العام حيث سيضم 256 غرفة.

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