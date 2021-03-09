آيرلندا تلتقي بالشرق الأوسط عبر النسخة الافتراضية الأولى من مؤتمرها التجاري

المصدر: دبي- البيان

نظمت البعثة التجارية والسياحية الآيرلندية في مجلس التعاون الخليجي والتابعة لهيئة السياحة الأيرلندية مؤتمرها السنوي لعام 2021 بشكل افتراضي. وهدف المؤتمر إلى تقديم وسيلة للتواصل تربط بين خبراء السياحة في آيرلندا ونخبة من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات في الشرق الأوسط (بما فيها الإمارات وقطر والكويت والسعودية وتركيا)، من خلال ورشات عمل تهدف لمشاركة آخر الأخبار والمعلومات عن آيرلندا والتسويق لها كوجهة سياحية هامة في عام 2021 والمستقبل.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، وتضمن جلسات نقاش وتواصل فردية عبر الفيديو، إضافة إلى حلقات نقاش جماعية وندوات عبر الإنترنت، بهدف تقوية العلاقات وزيادة فرص التعاون في المنطقة بين مكاتب وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، التي تعتبر الطريق الرئيسي لحجز الرحلات البعيدة للسياح من الشرق الأوسط. وألقت الورش والجلسات الضوء على الفعاليات الفاخرة التي تقدمها الجزيرة والمغامرات في الهواء الطلق، إضافة إلى التركيز على الثقافة الآيرلندية العريقة ومطبخها الغني.

وقالت شيوبان مكمانامي، مديرة الأسواق في هيئة السياحة الأيرلندية: سعينا من خلال هذا المؤتمر إلى عرض مزايا آيرلندا والتعريف بها وتقوية علاقاتنا الممتازة مع الوكالات في قطاع السفر. وكلنا ثقة أن الرحلات الدولية ستعاود نشاطها في عام 2021، ولذلك فإننا نخطط في هيئة السياحة الآيرلندية لهذه العودة ولنضمن استعدادنا التام للترحيب بالزوار مجدداً. ولهذا فقد وجهنا جهودنا نحو الترويج للسياحة في آيرلندا بوصفها الوجهة الأمثل للمقيمين في منطقة الشرق الأوسط من خلال الفعاليات المميزة، مع التركيز على تقديم تجارب خاصة وخدمات شخصية للزوار، إلى جانب الأنشطة الخارجية".

وقال ناصر خان، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسياحة: قدم المؤتمر فرصة غنية لمعرفة الكثير عن العروض التي ستقدمها آيرلندا، والتي تهدف إلى تشجيع السياح من منطقة الشرق الأوسط لزيارتها. وتقدم آيرلندا تجربةً مميزة إضافة إلى تطبيقها لجميع إجراءات السلامة والوقاية الجديدة، مع الحفاظ على تميّز النشاطات لتكون الوجهة الأفضل لقضاء العطلات. كما تمكنّا من خلال استضافتنا لهذه المحاضرات والورش والمقابلات من الحصول على معلومات قيّمة من شأنها أن تساعدنا في التخطيط للرحلة المثالية لعملائنا، فور بدء التخفيف من الإجراءات الوقائية. وشهد المؤتمر مشاركة 27 من أكبر الفنادق والشركات في أيرلندا

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