طيران سيشل تسيّر رحلات أسبوعية مباشرة بين دبي وسيشل

أطلق طيران سيشل، الناقل الوطني لجمهورية سيشل، رحلات أسبوعية مباشرة من «مطار دبي ورلد سنترال» إلى سيشل في الفترة ما بين 27 مارس و29 مايو 2021.

وباعتبارها أول دولة ترحب بالمسافرين الحاصلين على اللقاح من جميع أنحاء العالم، أصبحت سيشل وجهة عطلات آمنة وجديرة بالزيارة خاصة مع اتخاذها لتدابير صارمة للحد من عودة انتشار "كوفيد 19". وأعلنت الجزر أنها ستفتح أبوابها أمام جميع السياح الدوليين اعتباراً من 25 مارس، بالتزامن مع تطعيم 70 ٪ من سكانها.

وستعمل الخدمة الموسمية من صالة «جيتكس» لخدمة الطيران الخاص التي تقدم أعلى مستويات خدمة العملاء الشخصية. وستغادر الرحلات المجدولة على مدى 8 أسابيع من دبي صباح كل سبت لتصل جزر سيشل في منتصف النهار تقريباً، وتم توقيتها بشكل مثالي لإتاحة فرصة للمسافرين للاستمتاع بالمناظر البانورامية لجبال وشواطئ سيشل قبيل الهبوط.

في حين ستنطلق رحلات العودة من مطار سيشل الدولي إلى مطار دبي ورلد سنترال بعد ظهر أيام الجمعة، مما يوفر للمسافرين سبعة أيام وست ليالٍ كاملة في ربوع الأرخبيل الخلّاب في المحيط الهندي.

ويجب على جميع المسافرين عند القدوم، وبغض النظر عن حالة التطعيم، إظهار نتيجة فحص سلبية لاختبار (PCR) تم إجراؤها قبل 72 ساعة كحد أقصى، إضافة إلى تعبئة تصريح السفر الصحي الإلزامي من حكومة سيشل على الموقع seychelles.govtas.com قبل المغادرة من دبي. ولن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند الوصول، إلا أن عليهم التأكد من اتباع اللوائح الصحية المتبعة كارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرة إيرباص (طراز A320neo) التابعة لطيران سيشل، والتي تضم 12 مقعداً لدرجة رجال الأعمال و156 مقعداً للدرجة السياحية. وتتوفر منصة ترفيهية حديثة على متن الطائرة تتيح تنزيلا لاسلكيًا مجانيًا للأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى على الأجهزة الشخصية للمسافرين.

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