أبوظبي تحدّث الإجراءات في المنشآت السياحية والفنادق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجّهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جميع المنشآت السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات في إمارة أبوظبي، بضرورة الالتزام بتطبيق مجموعة إجراءات احترازية محدثة، تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في الإمارة، في ما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة «كوفيد 19».

وقالت الدائرة، إنه تقرر تحديد نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الأعمال، وتحديد نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الترفيه المصرح لها فقط من الدائرة، بناء على الاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الشأن، وتحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 60 %.

وأوضحت الدائرة أنه يجب على الجمهور عمل فحص «كوفيد 19»، عبر مسحة الأنف «PCR»، قبل 48 ساعة من حضور الفعالية، كما ينبغي إجراء الفحص لكافة الموظفين والمنظمين أسبوعياً. مشيرة إلى إصدارها وثيقة توجيهية للإرشادات الوقائية من الجائحة، أثناء الفعاليات، لتحديد مسار العمل المطلوب لتطبيق إجراءات الوقاية لمنظمي الفعاليات أو مالكي المكان الذي يستضيف الفعالية، موضحة أن الوثيقة تهدف إلى تبسيط وشرح الأنشطة والعمليات المتبعة في المواقع وأماكن الفعاليات، للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة.

وأكدت أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية والفعاليات، من قبل مفتشي الدائرة، للتحقق من الالتزام بالتعليمات.

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