«قائمة خضراء» محدثة للسفر إلى أبوظبي

المصدر: (أبوظبي-البيان )

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة، من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر، عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة، دول أستراليا، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرينلاند، سنغافورة، كازخستان، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة (كوفيد 19)، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك، وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار، وليس الجنسية فقط.

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