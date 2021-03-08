"فلاي دبي" تقوم برحلة استعداد للخدمة على طائرة "بوينج 737 ماكس"

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن قيام إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس" برحلة استعداد للخدمة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي لـ "البيان": "كجزء من الاستعدادات للعودة الى الخدمة، قامت إحدى طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس برحلة استعداد للخدمة بتاريخ 8 مارس".

وأضاف المتحدث أن الطائرة قامت بعمل رحلة طيران على ارتفاع 41 ألف قدم بما يتوافق مع جميع المعايير والمواصفات التشغيلية، في أعقاب العمل المكثف الذي قام به فريق الهندسة والصيانة لدي الناقلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد ضمن عناصر عودة الطائرة إلى خطط الخدمة المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني في الإمارات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن موعد عودة الطائرة إلى خدمة المسافرين والوجهات التي ستعمل عليها في الوقت المناسب.

يشار إلى أن فلاي دبي أعلنت الشهر الماضي، عن البدء في إعداد الطائرة لخدمة المسافرين، بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تحديد معايير العودة إلى الخدمة.

يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيس والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

وتمتلك فلاي دبي 14 طائرة من هذا الطراز، منها 11 "بوينغ 737 ماكس 8" و 3 طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9".

ومنعت الطائرة عن التحليق في مارس 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً، أولهما رحلة لايون اير في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 شخصاً، ورحلة الخطوط الاثيوبية في مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصاً.

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