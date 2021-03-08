طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية للسفر إلى 5 وجهات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة لعملائها للسفر خلال عطلة الربيع لتعويض ما فاتهم منذ انتشار الجائحة والاستمتاع بعطلات مستحقة أو إعادة التواصل مع الأهل والأصدقاء.

ومن أبرز الوجهات التي تشملها هذه العروض المالديف وسيشل وعمّان وموسكو وإسطنبول.

ويمكن للعملاء البدء في تخطيط عطلاتهم الربيعية والحجز بأسعار خاصة، اعتباراً من اليوم 8 مارس وحتى 18 منه، للسفر حتى 15 يونيو 2021.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 1995 درهماً للسفر إلى عمّان أو إسطنبول، ومن 2355 درهما إلى موسكو، ومن 3495 درهماً إلى سيشل أو المالديف. أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6995 درهماً إلى عمّان، ومن 8555 درهماً إلى المالديف، ومن 9995 درهماً إلى سيشل أو إسطنبول أو موسكو.

ويمكن للمسافرين أيضاً التخطيط لقضاء إجازة مثالية مع الإمارات للعطلات، سواءً على الشاطئ أو في المدن، بدءاً من 1699 درهماً للشخص الواحد.

وتواصل طيران الإمارات العمل على الحد من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذهم قرارات السفر. وتوفر الناقلة لعملائها أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل تحرك العملاء عبر مطار دبي بسلاسة وأمان.

وبالإضافة إلى الحرص على راحة وسلامة العملاء، فإن طيران الإمارات توفر لركابها في جميع الدرجات الاستمتاع بأكثر من 4500 قناة منوعة، عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، والوجبات الشهية المستوحاة من مختلف المناطق التي تخدمها رحلاتها.

ولا تزال طيران الإمارات تواصل ريادة الصناعة من خلال منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتميزة التي تلبي متطلبات المسافرين وتفوقها في مختلف الظروف. وتشمل مبادراتها في رعاية العملاء كلاً من سياسات الحجز المرنة، والتغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، ومساعدة أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين على الاحتفاظ بالأميال وحالة الفئة.

وتتيح طيران الإمارات لعملائها إمكانية الاطلاع على أحدث المعلومات من خلال مركزها الخاص بمعلومات "كوفيد- 19، بما في ذلك متطلبات الدخول إلى مختلف الدول وقيود السفر وجميع مبادراتها من أجل رفاهية العملاء.

لمزيد من المعلومات حول طيران الإمارات، بما في ذلك كيفية حجز الرحلات وقائمة كاملة من الشروط والأحكام، يمكن زيارة الموقع الشبكي للناقلة أو وكلاء السفر، أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز