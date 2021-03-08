الطيران المدني الكويتي: منع غير الكويتيين من الدخول مستمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تعميماً جديداً إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد، والسماح للكويتيين فقط، وأقاربهم من الدرجه الأولى والعمالة المنزلية، وكذلك استمرار العمل بتعميم الفئات المستثناه من الحجر المؤسسي فقط، حتى إشعار آخر.

وذكرت الإدارة أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد، وبعد تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فإن ما تم ذكره في التعاميم الصادرة في 20 فبراير و2 مارس الماضي سيتم استمرار العمل بهما حتى إشعار آخر.

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