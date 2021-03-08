تزايد طلب الوجهات الثانوية على شركات الطيران

المصدر: لندن- د ب أ

شهدت شركات الطيران زيادة في الطلب على وجهات كانت غير مهمة نسبياً في السابق، ما سمح لها بالتخفيف من بعض الأضرار التي سببها وباء كورونا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس.

ونقلت وكالة «بلومبرج» أن شركات من بينها بريتيش ايروايز البريطانية وايرفرانس الفرنسية ويونايتد إيرلاينز الأمريكية، شهدت جميعاً زيادة في الطلب من عدد من الوجهات الثانوية.وقال لويس جاليجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آي.إيه.جي» المالكة لبريتيش ايروايز، إن الطلب على الرحلات الجوية إلى غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا قد دعمها أكثر من الطلب على الرحلات إلى أمريكا الشمالية، والذي انخفض إلى 20%. وسجلت ايرفرانس طلباً قوياً على السفر إلى المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة الفرنسية سابقاً، بينما أطلقت يونايتد إيرلاينز رحلات جديدة طويلة المسافة إلى أفريقيا وجنوب آسيا.

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