طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن استئناف رحلات الركاب اليومية إلى جمهورية جنوب إفريقيا اعتباراً من 11 مارس الجاري، وستعمل على رحلة (ئي كيه 763)، ومع ذلك تظل خدمات الركاب الصادرة على رحلة (ئي كيه 764) معلقة.

وأوضحت الناقلة في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن رحلاتها من جنوب إفريقيا ستظل معلقة حتى 20 مارس 2021.

وقالت إن ذلك جاء تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تقيد دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات.

يشار إلى أن "طيران الإمارات" سبق وأعلنت عن تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتباراَ من 16 يناير إلى 28 يناير 2021، وذلك لأسباب تشغيلية ثم قامت بتمديد التعليق حتى 10 مارس 2021.

وتابعت الناقلة: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز.

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