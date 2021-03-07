مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة لشركة «سكات إيرلاينز»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عن توسيع نطاق عملياته وصولاً إلى آسيا الوسطى تزامناً مع وصول أول رحلة لشركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية، أول من أمس، ضمن بدء مرحلة عمليات جديدة ستشهد 8 رحلات أسبوعياً بين رأس الخيمة و8 مدن في كازاخستان هي ألماتي، أكتاو، أكتوبي، أتيراو، كاراجندا، أورال، نور سلطان وشيمكنت.

وفال المهندس الشيخ سالم سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة،: يواصل المطار تعزيز مكانته واحداً من أسرع المطارات نمواً في الدولة، ومع تسارع وتيرة الجهود الرامية لتوسيع شبكة علاقاتنا على مستوى المنطقة، سيسهم المطار في القيام بدور متزايد الأهمية في خطط التنمية في الدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تعزيز الربط الجوي للإمارات مع العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

رابط حيوي

وقال ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات: أوجدت رحلات «سكات إيرلاينز» الجديدة بالشراكة مع مطار رأس الخيمة الدولي رابطاً حيوياً جديداً بين كازاخستان والإمارات، والذي سيخدم كلا البلدين بشكل جيد، واليوم، ومع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو 2020.

وأضاف: ستوفر هذه الخدمة اتصالاً مباشراً مع 8 مدن رئيسية في كازاخستان إلى دولة الإمارات المضيفة لأكبر معرض في العالم، ومن جهة أخرى، تميل غالبية كبيرة من سكان كازاخستان إلى زيارة وجهات جديدة.

أهم الإضافات

وقال فلاديمير سيتنيك، نائب الرئيس التنفيذي لسكات إيرلاينز: تمثل رأس الخيمة واحدة من أهم الإضافات لعمليات شركة «سكات إيرلاينز» منذ تأسيسها في عام 1997، تعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي والتجاري والاقتصادي الرائد لكازاخستان في المنطقة العربية، وستعمل هذه الخدمة على تعزيز التجارة الثنائية وزيادة الاتصال بين البلدين، كما ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز السياحة بين منطقتينا أمام شرائح جديدة من الزوار.

تعزيز السياحة

قال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «يوفر الجدول الجديد الذي تديره «سكات» للمسافرين في الإمارات وكازاخستان الفرصة لزيارة واكتشاف مناطق جديدة، كما سيسهم هذا بالمساعدة في إعطاء دفعة قوية لجهود تعزيز مكانة رأس الخيمة على خارطة السياحة العالمية، وستلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في المساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في جذب 25 مليون زائر إلى معرض إكسبو 2020 الذي سيقام خلال شهر أكتوبر المقبل.

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