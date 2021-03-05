«الخوانيج ووك».. بصمة جديدة للترفيه في دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

يعد مركز «الخوانيج ووك» في دبي، وجهة استثنائية للترفيه والتسوق، بما يضمه من مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، توفر خيارات متعددة للزوار والمقيمين.





وجاء تطوير الوجهة الأحدث في دبي، في إطار الارتقاء بالبنى الأساسية التي تدعم جودة الحياة، إلى جانب توفير وجهات ترفيهية وسياحية جديدة، تعزز من تنوع وعمق القطاع السياحي في الإمارة، التي رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.



ويضيف المركز بصمة مميزة جديدة، حيث رُوعي فيه الهندسة المعمارية المستوحاة من جماليات البيوت الزجاجية الزراعية، والمزج بين عناصر ولمسات التصميم الريفية والعصرية في تناغم تام.



كما يوفر للزائر تجربة تسوّق فريدة من نوعها، من خلال الاستمتاع بالتسوق في متاجر محلية، وتناول الطعام في مطاعم مميزة، والتمرّن في الصالة الرياضية المتوفرة، أو مشاهدة أحدث الأفلام في صالة السينما.



مساحات خضراء



كما تضم «الخوانيج ووك» مساحات داخلية وخارجية واسعة، وتشمل المنطقة الخارجية مساحات خضراء، تتوسطها بحيرة، بالإضافة إلى طاحونة ريفية ضخمة، بطول يصل إلى 18 متراً، وكذلك «لاست إكزت الخوانيج»، أحد أبرز مواقع عربات الطعام التي تناسب جميع الأذواق في دبي.





كما يمكن للعائلات التمتع بأروع الأوقات بمنطقة اللعب الداخلية «كيدوز»، ومنتزه «ذا أركيد» المليء بالألعاب الكلاسيكية، من «هب زيرو»، وأجهزة المحاكاة وتجارب الواقع الافتراضي، ومناطق اللّعِب الأخرى للأطفال والبالغين.



تجارب متميزة



تحتضن «الخوانيج ووك»، مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتجارب الترفيهية المتميزة، والمناسبة لجميع الأعمار، ومنها المتجر الفرنسي «هايبر ماركت جيان»، وعيادة المستشفى الأمريكي، وصالة «ويرهاوس جيم» الرياضية، التي تضم حوض سباحة بطول 25 متراً، وقسماً مخصصاً للسيدات فقط، وصالات «روكسي سينما»، التي تضم ست شاشات عرض، منها أكبر شاشة تابعة للعلامة التجارية في الدولة، وصالات «كيدوز»، و«ذا أركيد من هب زيرو» المغلقة للترفيه.





إجراءات احترازية



تم تجهيز جميع نقاط الدخول والخروج بأجهزة المسح الحراري، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة. وتطبق في جميع مرافق الوجهة، معايير النظافة والسلامة التي وضعتها هيئة الصحة بدبي، مؤكدة التزام الوجهة بأحدث لوائح الهيئة، وذلك لضمان تجربة آمنة للزوار والموظفين، على حد سواء.



استقبال الزّوار



يستقبل «الخوانيج ووك»، الزّوار والمتسوّقين من السّاعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى الأربعاء، ومن السّاعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، من الخميس إلى السبت.



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