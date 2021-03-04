دبي للسياحة تُشرف على تطعيم موظفي كافة فنادق النخلة جميرا

المصدر: وام

أنهت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامجاً لتطعيم موظفي 20 فندقاً في نخلة جميرا، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية للسيطرة على كوفيد-19، وترسيخ مكانة دبي بين أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم.

ومنذ أن أعادت الإمارة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية في مايو 2020، وبدأت في استقبال الزوّار الدوليين في يوليو 2020، تطبق فنادق دبي أكثر البرتوكولات الوقائية صرامة لمواجهة كورونا المستجد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما ألزمت كل منشآتها بتطبيق إرشادات الصحة والسلامة، محافظةً بذلك على تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى لزوّار دبي.

وتستضيف نخلة جميرا العديد من العلامات التجارية للمنتجعات الفاخرة المعروفة عالمياً، الأمر الذي تطلب توفير أقصى معايير السلامة لها، إذ تلقى أكثر من 10 آلاف موظف من هذه الفنادق الرائدة الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح في أماكن عملهم خلال شهر فبراير الماضي.

ويأتي برنامج التطعيم لموظفي فنادق نخلة جميرا ضمن سلسلة من الإجراءات المتعددة والمتنوعة التي تتخذها "دبي للسياحة" لتعزيز اجراءات الصحة والسلامة التي يطبقها القطاع، والتي ترسخ من مكانة دبي والتزامها بأقصى درجات السلامة لكافة المقيمين والزوار، حيث تُصنف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل خمس دول في العالم على مستوى التطعيم ضد فيروس كورونا، وتمتلك برنامج اختبار وتعقب متطور وفعّال.

وتعتبر إمارة دبي واحدة من المدن الأكثر أماناً في العالم، إذ بادرت الإمارة بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً لمواجهة جائحة كورونا ضماناً سلامة الزوار خلال كافة مراحل رحلتهم، وذلك بدءاً من الوصول إلى المطار وحتى المغادرة.

وكانت إمارة دبي قد حصلت على ختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر تقديراً لجهودها الاستثنائية في مكافحة الجائحة وتوفير الحلول الفعالة والمبتكرة لحماية المسافرين.

كما أطلقت دبي ختم "دبي الضمانة" لتأكيد امتثال الفنادق ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والوجهات السياحية لبروتوكولات الصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا التي حددتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ويتم منح ختم "دبي الضمانة" مجاناً، وتستمر صلاحيته حتى 15 يوماً على أن يتم تجديده كل أسبوعين بعد قيام المفتشين من الجهات الحكومية المختصة بإجراء زيارات ميدانية لتفقد تلك المنشآت.

كما تُسهم هذه الهوية المرئية في طمأنة الضيوف والزوار بالتزام الجميع بإجراءات السلامة والتعقيم والنظافة خلال جميع مراحل رحلتهم.

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