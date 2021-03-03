جزيرة المرجان تعزز تجاربها الترفيهية بملعب للبادل تنس

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت جزيرة المرجان في رأس الخيمة، ملعباً جديداً للبادل تنس، مضيفة خياراً جديداً من نشاطات الترفيه في الإمارة، وتعتبر لعبة البادل تنس مزيجاً بين لعبتي التنس والإسكواش، وتعد من أسرع الرياضات نمواً اليوم، وتزداد شعبيتها في الإمارات.

ومن موقعه في حديقة جزيرة النسيم في المنطقة الشمالية من جزيرة المرجان، يمتد ملعب البادل تنس على مساحة 200 متر مربع، ويتضمن الزجاج المقوى مع العشب الصناعي، لتقليل مخاطر إصابة الكاحلين والركبتين والمفاصل.

ويثري الملعب الجديد الأجواء المتميزة، لينضم إلى المرافق المتنوعة في الهواء الطلق التي تضم نادياً رياضياً مزوداً بأحدث المعدات، ومسارين للجري وركوب الدراجات الهوائية.

وتحتضن جزيرة النسيم في المنطقة الجنوبية من جزيرة المرجان مساحة للعب وشاحنات طعام للعائلات الراغبة بالاستمتاع ببعض النشاطات في الهواء الطلق.

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