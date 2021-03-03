رأس الخيمة تدعو ضيوفها للاستمتاع برياضة المسير الجبلي وسط الطبيعة الخلّابة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلق فريق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، سلسلة من مقاطع الفيديو التي تقدم النصائح المفيدة والمعلومات المهمة لعشاق الطبيعة ورياضة المسير الجبلي، وتتيح لهم التمتع بالطقس واستكشاف المناظر الطبيعية الخارجية.

وتستمر السلسلة طوال مارس على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، ويشارك فيها عدد من المتمرسين في رياضة المسير الجبلي، والذين يقدمون نصائحهم لعشاق المغامرة والتنزه بين المسارات الجبلية، لتمكينهم من التحضير لتجربة متميزة وتعريفهم بالمسارات المتنوعة وبنصائح الأمن والسلامة.

وباعتبارها وجهة مثالية لعشاق التصوير وتطوير المحتوى، تدعو رأس الخيمة زوّارها للمشاركة في مسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر التقاط أروع الصور لمناظرها الطبيعية الساحرة ومشاهد غروب الشمس الخلابة التي يحلم بها مستخدمو «انستغرام».

ويحظى كل من ينشرون صوراً أو مقاطع فيديو على حساباتهم العامة باستخدام الوسم #MyRAKHike بفرصة المشاركة تلقائياً في سحب على تذاكر المغامرات المشوقة في «جبل جيس فلايت» و«متاهة جيس المعلقة». وسيتم الإعلان عن اثنين من الفائزين المحظوظين كل أسبوع على مدار الشهر.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تشتهر رأس الخيمة بتضاريسها المتنوعة التي توفر مجموعة واسعة من التجارب الخارجية المناسبة لعشاق المسير الجبلي من المبتدئين والمتمرسين المحترفين على حد سواء.

ونهدف من خلال البرنامج التعريف بالمعالم الطبيعية الساحرة التي تحتضنها الإمارة، وتوفير الدعم والنصائح التي تتيح لعشاق المسير الجبلي خوض تجارب آمنة ولا تنسى في أحضان الطبيعة، ونتطلع قدماً إلى الترحيب بسكان دولة الإمارات والسياح أثناء استكشافهم للكنوز الطبيعية الخلابة من الوديان والمسارات والقمم الجبلية.

وأضاف: في كل أسبوع من مارس، ستعرض مقاطع الفيديو عدداً من المواقع التي ينصح بها لممارسة رياضة المسير الجبلي مثل «وادي شوكة» و«وادي شحة»، والوجهات الخلابة مثل «وادي نقب» والبرك المائية في «وادي شوكة».

وتشمل قائمة المشاركين في سلسلة مقاطع الفيديو 4 خبراء هم: هزاع فزاع، المغامر الإماراتي المتمرس، والذي قاد حملات مفتوحة عدة للمشي الجبلي والمتوفرة على قناته في موقع «يوتيوب»، وفادي حشيشو، متسلق الجبال المتمرس الذي وصل إلى العديد من القمم الجبلية مثل «كلمنجارو» والمؤسس ورئيس فريق المرشدين السياحيين في «أدفيتشراني»؛

وبايج دوفنيج، رئيس فريق المرشدين الجبليين في «أدفيتشراني»، ومدربة اليوغا المتمرسة في كل الأنشطة الخارجية، وحسين درويش، منظم تحدي «الإنسان والكلاب كي 9» ومؤسس شركة «إتش كي 9» التي توفر أنشطة خارجية تركز على تجارب المسير الجبلي برفقة الكلاب.

وضماناً للالتزام بمعايير الأمن والسلامة، تنصح الهيئة عشاق المسير الجبلي بعدم الابتعاد عن المسارات المحددة واصطحاب أحد الأصدقاء، إضافة إلى الاطلاع على الظروف الجوية المتوقعة قبل الانطلاق في تجربتهم وحمل مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس وعدّة الإسعافات الأولية وكمية كافية من الماء والوجبات الخفيفة الصحية وارتداء الملابس المناسبة بما فيها الأحذية المخصصة لرياضة المسير الجبلي والقبعات، كما يتعين على الزوّار الحفاظ على جمال البيئة الطبيعية من حولهم وعدم رمي القمامة.

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