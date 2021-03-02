"فلاي دبي" توفر باقات عطلات تبدأ من 1539 درهم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "عطلات من فلاي دبي" باقات جذابة لسراييفو وتبليسي. تبدأ الباقات من 1539 درهمًا شاملة الإقامة في الفنادق والإفطار وتذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية لشخصين.

ويمكن لمسافري فلاي دبي الذين يبحثون عن عطلة حجز هذه الباقات الخاصة بحلول 15 مارس للسفر في 20 مارس الجاري.

وتعد سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، مدينة ذات تاريخ غني وهندسة معمارية حيث تجاورها جمال الجبال في خلفها. ويمثل حي باسكارسييا مركزا نابضا بالحياة في سراييفو ويحتوي على معظم معالمها. المشي لمسافات طويلة والتسوق والتنقل بين المتاحف ليست سوى عدد قليل من الأنشطة العديدة التي تقدمها هذه المدينة السياحية الوادعة.

أما تبليسي عاصمة جورجيا ، فهي قبلة للزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز ، وهي تضم المدينة القديمة بشوارعها الرائعة الضيقة ومنازل الحمامات الكبريتية والشرفات الخشبية المنحوتة. ويعد تذوق الطعام الجورجي جزء كبير من تجربة الثقافة في هذا البلد فضلا عن التنزه في العديد من الأسواق التقليدية أو رحلات اليوم الواحد إلى كازبيجي، إحدى أكثر المناطق الجبلية المذهلة في جورجيا.

باقات عطلات تبليسي



تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في غرفة مشتركة شاملة المبيت والإفطار وتذاكر عودة على الدرجة السياحية لشخصين.

ويبلغ السعر لكل شخص 1539 درهم في فندق ريفر سايد (4 نجوم)، و1599 درهم في فندق لوتا تبليسي (4 نجوم)، و1784 درهم في فندق راديسون بلو ايفيريا (5 نجوم)

باقات عطلات سراييفو

تشمل الباقات إقامة لمدة خمس ليالٍ في غرفة مشتركة شاملة المبيت والإفطار وتذاكر عودة على الدرجة السياحية لشخصين.

ويبلغ السعر لكل شخص 2780 درهم في فندق بريسدنت سراييفو (4 نجوم)، و3274 درهم في فندق سويس اوتل سراييفو (5 نجوم).

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