«يوناتيد إيرلاينز» تشتري 25 طائرة بوينج 737ماكس

المصدر: نيويورك - د ب أ

تلقت شركة بوينج اليوم طلبية شراء كبيرة أخرى لطائراتها طراز 737 ماكس، بعد أن أعلنت شركة إير لاينز للطيران أنها سبق أن تقدمت بطلبية شراء لـ 25 من هذا الطراز بعد إعادة اعتماده.

وقالت شركة إيرلا ينز، ومقرها الولايات المتحدة، إن ما إجمالي 95 طائرة جديدة طراز 737 ماكس سوف تضاف إلى أسطولها على مدى العامين القادمين.

يذكر أن طائرتين من هذا لطراز تحطمتا في عامي 2018 و2019 مما أسفر عن مقتل 300 شخص.

وقال أندريو نوكيلا مدير الشركة في مذكرة صادرة للموظفين، إنه ليس هناك أدنى شك في أن العام الماضي كان صعباً للغاية، لكن الشركة تخرج الآن من الأزمة بشكل أقوى وتستعد للعودة إلى مكانتها.

وكان قد تم توقيف تشغيل هذا الطراز من الطائرات في سائر أنحاء العالم عقب الحوادث التي وقعت لها، ولم يسمح باعتمادها للطيران إلا في نوفمبر الماضي.

وفي يناير الماضي تمكنت شركة بوينج لأول مرة خلال عامين من بيع عدد من الطائرات خلال فترة شهر أكثر من غريمتها الأوروبية إير باص.

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