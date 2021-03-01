الخطوط السعودية تعتزم طلب 70 طائرة «إيرباص» و«بوينغ»

المصدر: دبي - رويترز

أوردت صحيفة سعودية، أن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعتزم طلب 70 طائرة رحلات من إيرباص وبوينغ.

وقالت: «شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال (3.07 مليارات دولار) لتمويل جزء من الصفقة» لطلب شراء طائرات ضيقة البدن «وتحديداً من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبيونغ». ولم يوضح التقرير عدد الطائرات التي تخطط الشركة لشرائها من كل طراز.

وقال مصرفي، إن الخطوط السعودية في السوق لجمع ديون لشراء حوالي 70 طائرة جديدة.

يضم أسطول الشركة حالياً 144 طائرة منها 321 لإيرباص و777 و787 لبيونغ.

وقالت متحدثة باسم إيرباص إن الشركة المصنعة للطائرات تجري دائماً محادثات مع عملائها بشأن متطلبات أسطولها، دون مزيد من التفاصيل.

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